Ganó una fortuna en el Telekino ,hacen una campaña para que se presente a cobrar el premio

Los dueños de la agencia, ubicada en Pilar, vendieron el billete una semana antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio. El afortunado ganó $53 millones, dos casas, cuatro autos y tres viajes para cuatro personas, pero como todavía no apareció temen que haya tirado el cartón

Miguel Bartuccelli (52) y Ramón Ezcurra (50), dueños de la agencia ubicada en San Martín 124 en Pilar (Zona Norte), saben que vendieron el billete ganador la semana previa a que se decretara la cuarentena. «Estamos difundiendo el caso para que vayan a retirar el premio», dijeron a Infobae

La historia del ganador del Telekino que tiene a su disposición $53 millones, dos casas, cuatro autos y tres viajes para cuatro personas y cada vez menos tiempo para acreditarlos parece de película.

Todo comenzó, explica Ramón Ezcurra (50) –dueño de la agencia de quiniela ubicada en San Martín 124 (Pilar) junto con su socio, Miguel Bartuccelli (52)– en marzo 2020, una semana antes de que el presidente Alberto Fernández decretara la cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus. Entre el lunes 16 y el miércoles 18 una persona compró un billete de Telekino, cuyo premio estaba vacante desde hacía cinco semanas. “Por eso es tan grande. Porque se fueron acumulando premios semana tras semana”, agrega Ezcurra.

Después, en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, la agencia de lotería cerró sus puertas durante cuatro meses. “Retomamos la actividad el 22 de julio, pero el sorteo recién se hizo el viernes 21 de agosto”, cuenta uno de los dueños.

El sorteo fue el Nº 1.457 y benefició al cartón con los números 02-03-05-06-08-09-11-15-16-17-20-21-22-23-25. “Lamentablemente no tenemos forma de saber quién es el o la afortunada porque la boleta se entrega al portador y no hay manera de ubicarlo”, explica Ramón Ezcurra, que lleva más de 25 años en el rubro.

La agencia que vendió el billete ganador, ubicada en la calle San Martín 124, tiene cuatro años de antigüedad.

Tras enterarse de que habían vendido el boleto ganador, Ramón Ezcurra y Miguel Bartuccelli decidieron hacer llegar la historia a los medios de comunicación temiendo que el comprador del billete se hubiera olvidado o, peor aún, que lo hubiera tirado.

Un dato de color: no es la primera vez que Ramón Ezcurra vende un Telekino ganador. “La vez anterior fue en el ‘uno a uno’ y se llevaron 500 mil dólares. Me acuerdo que vino un señor, empezó a tachar numeritos y se arrodilló. Yo me acerqué y le dije: ‘Usted ganó el Telekino’. Y el tipo me miró y dijo: ‘Sí, pero no digas nada’”, recuerda Ramón en diálogo con Infobae.

Con más de dos décadas trabajando en agencias de lotería, Ezcurra sostiene que no pierde la esperanza. “Todavía hay tiempo y, mientras más medios cuenten la noticia, más chances hay de que la persona se entere”, dice.

De acuerdo con el reglamento, “todos los premios caducan a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la fecha de sorteo”. Por eso, el ganador tiene tiempo para presentarse hasta el 7 de septiembre.

Por si hay algún vecino de Pilar que esté despistado, Ramón y Miguel colocaron en la vidriera de su local una cartulina amarilla que, en letra imprenta, dice: “Controle su Telekino Nº 1.457″. Un poco más abajo, en color verde y fucsia, anuncia parte del premio: $53 millones.

¿Aparecerá el ganador? ¿Habrá guardado la boleta? ¿Se acordará de que jugó al Telekino en marzo?