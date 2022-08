GanóBatakis: finalmente el Gobierno pidió la renuncia de toda la cúpula del Banco Nación

A pesar de la resistencia de algunos de los directivos de la entidad financiera, la ex ministra de Economía se quedó con el control de todas las sillas del directorio.

Tras la disputa que generó dentro del Banco Nación, la designación de Silvina Batakis como nueva titular de la entidad, y su pedido de renuncia para todo el directorio. Con enojos y cruces de declaraciones en los medios.

El presidente Alberto Fernández, le solicitó la renuncia a todos los directivos, tal y como lo había solicitado la ex ministra Economía hace unos días. El objetivo de la nueva Presidenta del organismo financiero, es rodearse de gran parte del equipo que la acompañó durante su breve gestión al frente del Palacio de Hacienda, controlando así al menos 4 de los 9 lugares del directorio con gente de su máxima confianza.

Es que el arribo de Batakis generó un foco de conflicto, ya que la mayoría de los directores rechazaban dejar sus puestos, que consideran cargos políticos, a menos que se los pida personalmente el Presidente. Tal fue el caso de Claudio Lozano, que incluso ninguneó públicamente a la nueva funcionaria y criticó su designación al frente de la entidad nacional.

El jefe de Unión Popular, una de las fracciones del Frente de Todos y uno de los críticos más feroces y persistentes de la política económica de Alberto Fernández, que también apuntó contra Sergio Massa, declaró: “Nos sorprendió que Batakis pidiera descabezar la conducción completa del banco, lo que era incorrecto. Ahora lo pidió la presidencia y nos asombra que se quiera compensar de esta forma cuando la gestión del Nación fue exitosa”.

Al igual que Lozano, había otros cuatro directivos que resistían el cambio de mando, entre ellos Cecilia Fernández Bugna, Federico Sánchez, Angel Mercado y Guillermo Wierzba. “Cuando cambia la conducción, los funcionarios ponen a disposición su renuncia, esto es de manual”, expresaron desde el entorno de la economista.

Finalmente, la ex funcionaria que responde a Daniel Scioli, ganó la pulseada y obtuvo el espacio deseado para poder designar en el directorio del Banco a sus fieles colaboradores, entre los que se cuentan: Karina Angeletti (ex secretaria de Política Económica), Martín Di Bella (ex secretario de Hacienda), Martín Pollera (ex secretario de Comercio Interior) y José Ballesteros (ex secretario Legal y Administrativa).

Según trascendió, la ex ministra de Economía pretende ir más allá y quiere designar a otra veintena de sus habituales colaboradores en otros lugares estratégicos de la entidad y en sus seis empresas vinculadas al grupo: Seguros, Reaseguros, Retiro, Bursátil, Servicios y el fondo Carlos Pellegrini.