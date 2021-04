Gas para las industrias: se duplica el costo y temen que haya cortes en invierno

Se renuevan en mayo los contratos de abastecimiento. Las boletas de las grandes fábricas pueden trepar 70% y les preocupa que no hay garantía de suficiente abastecimiento en los días más fríos

Detalles a considerar en materia financiera. Las industrias que compran la energía en forma mayorista ya están negociando contratos con las petroleras y comercializadoras, que vienen con aumentos de entre 90% y 100% en el gas en boca de pozo.

Esto significará una suba en las facturas cercana al 70% a partir de los consumos de mayo, que se abonan entre junio y julio.

Según detalla El Cronista, llevará el gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, la porción más representativa de la factura) de u$s 1,80 o u$s 2 a u$s 3,80 o u$s 4 por millón de BTU, a lo que se sumará un incremento en el transporte y la distribución, que sería de 4% desde el mes que viene.

Y según pudo saber el citado medio en diálogo con fuentes industriales, existe preocupación no solo por los precios del gas sino también porque las comercializadoras están avisando que no tienen la garantía de contar con el suficiente fluido disponible para el invierno.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), anticipó que el próximo martes tendrán una reunión con la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, para expresar su preocupación, ya que estimó que el aumento de precios finales “no bajará del 15%, por más esfuerzos que hagamos los empresarios para absorber pérdidas”.