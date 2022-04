Generación Zoe: Imputarán en Salta a Cositorto

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, citó para el 9 de mayo al líder de Generación Zoe a audiencia de imputación. Requirió que sea trasladado a Salta.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías 5 libre un exhorto para el traslado de Nelson Leonardo Cositorto desde Córdoba a Salta.

Tras reunir distintos elementos de prueba, la titular de la UDEC citó a Cositorto para el 9 de mayo a audiencia de imputación. Cositorto fue detenido por Interpol el 4 de abril luego de permanecer en calidad de prófugo, y con pedido de captura internacional, desde el 18 de febrero cuando se desplegaron múltiples allanamientos a partir de denuncias de los ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones.



En operativos ordenados semanas atrás por la fiscal Companys en seis domicilios de Buenos Aires se secuestraron documentación, elementos electrónicos y US$ 565.000 y $63.000.



Según lo que se conoce de las distintas causas que involucran a Zoe, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.



Entre éstas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.



Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como «irrecuperable» por el Banco Central donde figuraba como «moroso e incobrable», agregaron las fuentes del caso.



El juez federal Ariel Lijo también lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.



La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.