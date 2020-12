Ginés: “No quiero ser aguafiestas, pero la vacuna no soluciona el problema”

El ministro estimó que en julio ya habrá «inmunidad de rebaño» en todo el país, ya que calcula que para entonces habrán vacunado a un 60% de la población El ministrode Salud, Ginés González García, se mostró cauto sobre la posibilidad de vencer rápidamente al virus, aún estando vacunados y advirtió:

Consultado por La Nación sobre el momento en el que en el Gobierno consideran que existirá la inmunidad de rebaño a partir de la vacunación masiva, Ginés soltó: “Va a llevar un tiempo lograrla porque debe haber un porcentaje de la población vacunada o que ya haya tenido el virus muy alto. Por ejemplo, se habla de un 60% o 70%. Lograr vacunar ese porcentaje, a toda máquina, lleva tiempo. Esos números, para lograr la inmunidad de rebaño, según los cálculos nuestros recién se obtendrían en julio”.

Además, el ministro se defendió de las críticas de su gestión frente a la pandemia y responsabilizó por la suba de los casos a los “profetas de la anticuarentena”: “Hubo incentivos políticos, en algunos casos. Acuérdese de los profetas de la anticuarentena, algunos colegas suyo incluso. Hoy, todo el mundo se da cuenta que si no hay restricciones de circulación, esto no lo para nadie. Además, no hay ningún éxito cuando hay muertes en el medio”.

Al evaluar los resultados obtenidos por las políticas tomadas, reconoció: “¿Qué hubiera cambiado? A lo mejor, deberíamos haber tenido alguna intermitencia en el aislamiento después de un mes y medio. Decidir, hacer dos o tres semanas de corte. Pero no era fácil. Estaba siempre la duda de que si se abría, la gente podía cambiar y cambiaba todo. Además, las medidas restrictivas tenían que ser por convencimiento. No podíamos hacer nosotros cosas como hace Europa con los toque de queda. Más teniendo en cuenta lo que pasó en el país con la dictadura. Eso nunca lo hicimos, siempre trabajamos con la persuasión. Siempre con el diario del lunes es más fácil, pero podríamos haber hecho la cuarentena con espacios intercalados”.

Sobre los testeos realizados, se defendió: “Los otros temas que tanto nos discutieron, como los testeos, nosotros hicimos siempre los testeos que creíamos que eran necesarios. Luego fuimos adecuando la red. Recuerde que al principio teníamos solo el Malbrán para hacer testeos y a los pocos meses teníamos una red de 178 laboratorios en todo el país”.