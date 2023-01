Globos de Oro 2023: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Estrellas del cine y la televisión se dieron cita en el Beverly Hilton de Los Ángeles para la 80ª edición de estos premios. En diálogo con Infobae, qué opinaron los diseñadores Maureene Dinar, Jorge Rey y Patricia Doria sobre los looks de la red carpet

Quien piense que las pasarelas son el único lugar donde la moda marca tendencia se equivoca. Hoy las alfombras rojas de los premios son el escenario donde las celebrities dejan una huella que luego repercute tanto en redes sociales como las colecciones que están por venir. En este universo glam, los diseñadores más importantes del mundo se lucen con sus máximas creaciones. Saben lo importante de esta vidriera. Los Premios Globos de Oro, que reconocen a lo mejor del cine y de la televisión de Estados Unidos y el mundo, no son la excepción.

La entrega tuvo lugar este martes 10 en el Beverly Hilton de Beverly Hills. Estilos nuevos, la siempre presente vanguardia y los looks que causan alguna controversia, estuvieron a la orden del día. En diálogo con Infobae, Maureene Dinar, Patricia Doria y Jorge Rey analizaron cada uno de los looks.

Quiénes fueron los mejor vestidos de los Globos de Oro 2023

Jenna Ortega

Jenna Ortega eligió un vestido color arena de la colección primavera verano 2023 de Gucci (AFP)

Maureene Dinar dijo a Infobae: “Divino el vestido color marrón claro, de muselina de seda y con una blusa que es todo el vestido, pero que esta formado como una blusa escotada, con el corpiño que se le marca, con las mangas plisadas enormes, cruzado en la panza, como una odalisca. Drapeada la pollera, aunque da la impresión de que es un gran palazzo de gasa. En caso contrario, es un vestido, pero se lo ve como pantalón”.

Para el diseñador Jorge Rey, Jenna Ortega, la actriz de Merlina, reafirmo que los drapeados y los plisados son tendencia. “En este caso eligió el color nude oscuro, impecable. Se la vio mucho con el negro últimamente y en esta alfombra roja creo que le sienta muy bien un vestido cruzado con drapeados en la cadera, mucho tajo, mucha sustracción en la parte de la cintura, mucho recorte y cruce en el diseño. La favorece un montón. Es muy alfombra roja con mangas largas, onda rosa griega”, dijo Rey a Infobae.

Patricia Doria, diseñadora de indumentaria, directora del área de moda de la Universidad de Palermo, sostuvo: “El vestido tiene reminiscencia griega con un escote wrap cruzado mangas murciélago plisadas, al igual que la falda, con capas superpuestas y corte cut-out en todo el vestido, mostrando la piel que es tendencia. El cabello es muy diurno, muy casual tal vez”.

Daisy Edgar

Daisy Edgar y un vestido enagua de encaje con volados en una pollera en A

Sobre Daisy Edgar, Dinar sostuvo: “Éste me encantó. Es un vestido enagua de encaje, tiene forro para contrastar blanco o de un color claro, para diferenciarse del absoluto negro que tiene desde la cadera para abajo, formando volados desde las piernas, en una pollera en A”.

Salma Hayek

Salma en un vestido muy de las divas de los años ’30, según los expertos

“¡Me encanta Salma. Me fascina la idea de estos breteles en negro!”, dijo Rey contundente. “Está muy bien pensado el recurso de que todas las líneas convergen en la cintura, eso ayuda mucho a estilizar. Tiene un corset bastante ajustado que levanta bien su busto. Creo que la acentúa muy bien, que los breteles también los pusieron con la idea de poder contenerle el busto, porque estos vestidos así, son medio incómodos. Me encanta la base en bordados en plata, queda muy elegante”, agregó Rey.

Doria, opinó: “Salma Hayek tiene todo el glamour de estar reviviendo algo de las divas de los años ‘30, con los bordados en plata, el escote corazón con mangas a mitad de brazo. Ingenua pero insinuante y sexy, limpia de joyas sin excesos, nuevamente el vestido joya aparece en escena”.

Lily James

La actriz Lily James asombró a todos con un vestido rojo en strapless

Rey opinó sobre Lily James: “Esto es como llevar al extremo el drapeado, es decir para acentuar una tendencia. El color rojo de una forma roja, en una red carpet siempre es un 100, porque da glamour. Hay muchas sustracción, mucho dos piezas que se entrecruzan. Me parece que va a ser una de las tendencias y sobre todo la idea que abajo es medio ajustado, es recta la tipología de la falda base, y luego arriba tiene una sobrefalda en gajos, drapeadeos, que le dan el toque de glam”.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy eligió un vestido de Louis Vuitton

Doria sostuvo sobre Anna Taylor: “Está impecable pero en su medida justa, muy minimalista. Su bustier con una falda recta es abrumador por su simplicidad. El color es tendencia pura y el cut-out apropiado para su silueta, es una muñeca perfecta”.

Rhea Seehorn

Rhea Seehorn llevó un impecable vestido bordado con flores, hombreras y base negra: todo un estilo años ’90

Sobre el look de Rhea Seehorn, Dinar sostuvo que le hizo acordar a los vestidos que hacía en el año ‘90. “Eran de encaje bordados o de tul bordados, también los hacía pintados. Sí, vuelve todo eso. Así que está bueno. El vestido es ajustado, semi recto y bordado con ramillete de flores sobre base negra con hombreras”, expresó.

Austin Butler

Austin Butler uno de los hombres más sobrios y elegantes de la alfombra roja

“Impecable, buen corte y justo los pantalones. La camisa perfecta, bien el moño. Perfectos los zapatos y bien por los anillos”, dijo Dinar sobre Austin Butler.

Doria agregó: “Hay en él una vuelta a la sastrería masculina de los ‘80 con el traje cruzado y la solapa satinada. Impecable el entalle del saco, el largo exacto del pantalón, el calzado, camisa blanca. Todo está bien”.

Billy Porter

Billy Porter jugando siempre con la idea de lo andrógino. Eligió una combinación del rojo y el magenta que fue aplaudida por los expertos

Billy Porter lució un abrigo-vestido fusión con el traje satre cruzado masculino en un terciopelo rojo. “El corte es más corto adelante y largo atrás. A la vez es un smoking con pajarita a tono sobre una camisa blanca masculina. Es un juego de destreza entre lo que es femenino y lo que es masculino. ¿Es un abrigo o un vestido? Sabe bien el estilista que la moda es lúdica y desafia al que mira. Muy buena elección”, analizó Doria.

“Porter jugando siempre con la idea de lo andrógino. Es acertado el color. La combinación del rojo y el magenta es una de mis preferidas. En la paleta cromática resaltan muy bien juntos. Me gusta la idea de que si lo vez de arriba es un traje cruzado y abajo tiene una falda. Tal vez se pudo haber jugado un poco más y ponerse algo que no sea camisa, como para romper un poco más con su estilo”, sostuvo Rey.

Ricardo Darín y Santiago Mitre

Todos los integrantes del equipo de la película Argentina 1985 vistieron de impecable esmoquin negro, lo que fue aprobado por los diseñadores (Chris Pizzello/Invision/AP)

Sobre los esmóquines de los argentinos ganadores de la estatuilla a Mejor película extranjera por Argentina 1985, Dinar afirmó: “Bien por eso. Es muy correcto, y como son nuestros, hay que aplaudir”. El atuendo de esmoquin negro fue compartido por todo el equipo que tomó parte de la ceremonia: el director, Santiago Mitre, y el protagonista, Ricardo Darín, lo mismo que Peter Lanzani y Axel Kuschevatzky.

Quiénes fueron los peor vestidos de los Globos de Oro 2023

Liza Koshy

Liza Koshy optó por un vestido enagua, forrado hasta la cadera con unos escotes profundos, algo demodé, según los expertos

Dinar analizó sobre el polémico vestido de Liza Koshy: “Es un vestido tipo enagua, forrado en desigual hasta la cadera y busto, con unos escotes profundos y tiene un escote para hacerle una pollera tipo closet. Sería un tul, simulando ser encaje. Para mi está bastante demodé”.

Sepideh Moafi

Para los expertos, la flor del vestido de Moafi fue determinante en su decisión sobre el look, ya que implica un peso excesivo que genera una asimetría (AFP)

Doria analizó sobre Sepideh Moafi y su rosa gigante: “Hay una tendencia que son los vestidos florales que vienen con mucha fuerza. Es un material trabajado en su superficie con brillos y opacidad, que trepa al cuello (denominado cuello alto) ajustando la zona top y liberando el volumen en la cintura hacia abajo, la flor esta ubicada justo en el corte, en la abertura de la pierna y genera un peso excesivo. La tendencia es correcta pero la ubicación de la flor es lo que recarga y da peso en el lateral generando una asimetría muy fuerte y muy pesada. Hace que se desvíe la mirada y queda como flotando fuera del vestido”.

Y agregó: “Sumando el rojo en el color de la flor desarmoniza mucho más la armonía del conjunto. Y sumado a que la flor roja da inicio a la desnudez de la piel de la pierna es raro, es compleja y arbitraria la selección”.

Dinar se expresó a su vez sobre el vestido polera de Moafi. “Es un mix de géneros que lo único que no me gusta, en este caso, es esa flor colorada que no sé que función tiene, es lo que veo en la foto. Realmente el vestido no está mal, es la tendencia, cuello cerrado, mangas apretadas. Pero lo que no me gusta es el detalle de lo que parece una flor colorada”, subrayó.

Quinta Brunson

Quinta Brunson: los expertos consideraron que no fue acertada la elección de tonos rojo y negro y la combinación de materiales

Doria sostuvo sobre el look de Quinta Brunson: “Es un vestido complejo, escote corazón, generado por una corsetería en materiales dobles rosa y negro, ajustando el cuerpo con tul lencero y con transparencias, con una falda trabada que inicia en la mitad de la pierna en una explosión de materiales combinado en tules y caída en cascada, para rematar el final del diseño. Demasiada tendencia y demasiados datos, lo hacen un diseño confuso y con discursos que dividen el cuerpo en distintas partes. Muy pesado, muy ambicioso. Rescato el peinado y su sonrisa alegre que suaviza tanto de todo”.

Rey agregó: “Vemos la vuelta al recurso del drapeado, pero en este caso, creo que la combinación rojo y negro es un revival de los 2000, pero no me convence del todo la idea de esos tules rojos que se ven por arriba de la falda, no va”.

Claire Danes

Sobre Claire Danes tanto Rey como Dinar coincidieron en desaprobarlo por su textura marcada y por su corte

Rey sumó sobre Claire Danes: “Acá vemos de vuelta una misma tipología de la falda recta. A mí en lo personal no me convence tanto la idea de moño rosa con plumas abajo y una textura tan marcada, pero bueno, es una presentación personal y brillos en un bajo gusto y breteles bordados”.

Dinar sumó: “Es un vestido corte princesa bordado, plumas en el ruedo y un moño rosa en la delantera que no me gustó”.

Julia Garner

Julia Garner se lució con un vestido Gucci rosa con brillos y un corte de pelo Pixie

Dinar expresó sobre el vestido de Julia Garner: “No es feo el vestido, pero no me gustan los volados. Demasiado rococó desde la parte del largo de la rodilla, lo de abajo no me molesta. El vestido es rosa, tiene como un corsé con el busto marcado y el género es una gasa o muselina. La falda es con capas diferentes y bordado desde el corset hasta la pollera, todo color plata. Y mucho volumen en la pollera”.