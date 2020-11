Gobernador peronista, contra Alberto: “¿Cuál es el plan? Creo que no hay plan”

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, criticó la “falta de un plan” económico en el Gobierno Nacional y aseguró que eso provoca que al presidente, Alberto Fernández, le “marquen la cancha”.

En diálogo con El Destape Radio, el jefe provincial cuestionó la falta de un rumbo claro en términos económicos: “Se encontró con un problema enorme que lo ha resuelto a su manera y en eso podemos tener distintas miradas. No critico pero digamos que no lo entiendo. Respeto a Fernández y la institucionalidad a morir, pero algo que no termino de entender es por qué no tenemos un plan. Un plan. Un plan es muy importante. Un plan con la deuda externa, un plan sobre lo económico-financiero, porque sino te marcan la cancha”.

En el mismo sentido, argumentó que la falta de un plan concreto lleva a que los empresarios terminen definiendo el rumbo del Gobierno a través de presiones: “Fijate cómo los grupos poderosos primero se hacían todos los distraídos con el tema de la deuda. Cuando la cosa se legitimó y se estiraron los vencimientos, bueno, empezaron con el dólar. Y ahora empezaron a hablar del dólar. Después del dólar le van a pedir flexibilización laboral. Más. Entonces, es como que nosotros estamos siguiendo una agenda equivocada. Creo que tenemos que marcar la agenda”.

Y acotó, en diálogo con Dady Brieva: “¿Cuál es el plan? Creo que no hay plan y tiene que haber. Cuando vos discutís el dólar, estás discutiendo el reparto de la riqueza. Y si vos no tenés un plan económico sobre cómo vamos a crecer y generar trabajo, bueno, vas a estar en una situación fulera, distinta a la discusión del reparto de la riqueza”.