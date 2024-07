Gobernador Vidal firmará el Pacto de Mayo en Buenos Aires tras no asistir por emergencia climática

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien no pudo asistir a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán debido a una emergencia climática en su provincia, será invitado por la Casa Rosada en los próximos días para sumar su rúbrica. La ausencia de Vidal se debió a la crisis provocada por el clima polar que afectó a Santa Cruz, y su firma será incluida en la declaración presentada en la Casa Histórica. Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no asistió por estar afectada por una gripe, no recibirá una invitación similar.

En el Gobierno se diferencian ambas ausencias, subrayando que el Pacto de Mayo debía ser firmado entre el presidente y los mandatarios provinciales. En la ceremonia estuvieron presentes 18 gobernadores, además de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. El Pacto de Mayo fue rubricado por los gobernadores de varias provincias, incluyendo Tucumán, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, y el jefe de Gobierno de Buenos Aires.

La ausencia de Vidal se debió a la grave emergencia climática en Santa Cruz, donde el clima polar cubrió la provincia de nieve. Fuentes del gobierno nacional y provincial confirmaron que Vidal será convocado a la Casa Rosada para firmar el Pacto de Mayo una vez que la situación climática se estabilice. No se ha determinado si su firma se realizará en presencia del presidente Javier Milei o del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Vidal mantiene una relación variable con el oficialismo, pero está dispuesto a colaborar en beneficio de su provincia.

En cuanto a la vicepresidenta Villarruel, su entorno destacó que no será invitada a firmar el Pacto de Mayo. Aunque Villarruel no asistió al acto en Tucumán debido a su estado gripal, sí participó en el desfile militar del Día de la Independencia al día siguiente. Colaboradores de Villarruel defendieron la autenticidad de su cuadro gripal, y desde la Casa Rosada se indicó que nadie cuestiona su estado de salud. A pesar de esto, solo Vidal será convocado para firmar el Pacto de Mayo, dejando a Villarruel fuera de esta convocatoria.