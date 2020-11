Golf: increíble hoyo en uno en la previa del Masters de Augusta

El golfista Jon Rahm realizó un brillante tiro en la práctica y rápidamente se viralizó en las rede sociales.

Este jueves comienza el Masters de Augusta, el torneo más importante de golf. Como es costumbre, todos los participantes realizan prácticas en la previa de la competencia y en la tarde de este martes, se viralizó en las redes sociales un increíble tiro del español Jon Rahm.

Rahm en la práctica le pega a la pelota y esta roza el agua, cuando toca el césped comienza el recorrido hasta llegar al green y se puede ver que la cancha tiene una leve inclinación lo que ayuda a que ingrese en el hoyo, generando un «Águila», nombre que se utiliza cuando un golfista emboca la pelota de un solo tiro.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 – on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH — The Masters (@TheMasters) November 10, 2020

Por otro lado, los deportistas deberán tener en cuenta las condiciones de la cancha, ya que normalmente el torneo se disputa en primavera y debido a la pandemia por coronavirus, se desarrollará en otoño. Además, entre los participantes, el único argentino en disputar el certamen será Abel Gallegos, un joven de 18 años aficionado, que se ganó el cupo tras consagrarse campeón en el Latin American Amateur Championship en el mes de enero.

Aunque el joven no la tendrá fácil porque le tocó jugar ante Charl Schwartzel, un ex campeón, y contra Jason Day, ex número uno del mundo. El otro representante del país que no podrá participar será Pato Cabrera que fue operado de su mano y está en etapa de recuperación.