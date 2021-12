Golpe al Blue:denuncian la llegada del billete falso tailandés de u$s100,¿cómo reconocerlo por su serie?

El dólar blue hoy, la divisa que cotiza en el mercado paralelo, inicia las operaciones de este jueves con un precio de venta de $ 200,5 y se aleja de su máximo histórico de $ 207. Sin embargo, la aparición de billetes falsos pone en jaque cualquier transacción y la City alertó por el dólar falso tailandés.

El dólar blue hoy jueves 2 de diciembre de 2021 cotiza a $ 197,5 para la compra y $ 200,1 para la venta y rompe la tendencia alcista registrada en las últimas semanas a la par de la mejora en los bonos y títulos argentinos contagiados por el optimismo ante un eventual acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo muestra una brecha de menos de 99% respecto al oficial mayorista y alrededor de 89% frente al tipo de cambio minorista, por lo que hacer puré hoy con el cupo renovado aminora su utilidad y se ubica en $ 4438.

Sin embargo la operaciones en la City buscan posicionarse como el mejor escenario de rentabilidad a corto plazo y de cara a la liquidación del medio aguinaldo de diciembre 2021, acentúan los controles para evitar la circulación de billetes falsos, tales como los dólares tailandés con el número de serie característico que permite identificarlos.

Jaque al dólar blue: cómo es el billete falso de u$s 100 tailandés

Los nuevos billetes de 100 dólares falsos tailandés se detectaron por primera vez el 21 de noviembre pasado a partir del trabajo conjunto entre Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Grupo de Trabajo Cibernético de la Policía de Tailandia (PCT).

De acuerdo al reporte del portal Chiangraitimes, la banda que operaba desde el país del sudeste asiático tenía presencia en más de 40 puntos de distribución lo que permitió poder inyectar las piezas apócrifas en la circulación legal.

«La mayoría de los billetes incautados pertenecen a las series 2006 y 2006A. La policía arrestó a una variedad de sospechosos involucrados en la operación, incluidos comerciantes, coordinadores, empleadores e impresores de billetes».

El balance final dejó un total de 36.000 billetes falsos de u$s 100 incautados, junto con la confiscación de cuatro máquinas de impresión offset, que se sumaron a los 10.000 billetes ilegales también de u$s 100, que se detectaron el 12 de noviembre en el distrito de Klong Toey.

Dólar blue: cómo reconocer un billete de u$s 100 verdadero a partir de su número de serie

El número de serie de todo dólar verdadero está integrado por una combinación única de once números y letras que aparecen dos veces en el anverso del billete.

«Cada billete tiene un número de serie único. La primera letra del número de serie corresponde al año de la serie», destaca la Reserva Federal de Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés) en su manual de Identificadores de billetes.

En la misma línea, la entidad emisora agregó que en los billetes pueden aparecer referencias extraordinarias como una estrella, que se utiliza como remarcar un sufijo y así identificar papeles sustitutorios durante el proceso de producción.

Además, en las denominaciones de u$s 5, u$s 10, u$s 20, u$s 50 y u$s 100, cada billete tiene una designación de letra y número que corresponde a uno de los 12 Bancos de la Reserva Federal, de tal forma que «la letra de cada indicador coincide con la segunda letra del número de serie del billete».

Por ejemplo, la combinación A1 corresponde al banco de Boston; el B2 a New York, y L12 a San Francisco.

f:Cronista