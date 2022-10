Gómez Alcorta,la expresión de un sectorK que apoya a los mapuches violentos

Nota extraída de Clarín por Nicol´ás Wiñazki

La misma posición que la renunciante ministra de Mujeres, tienen Cabandié, Grabois, Rafael Bielsa y el segundo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre otros. Abrió una nueva grieta en el Gobierno.

El ministro de Justicia, Martin Soria junto a Elizabeth Gómez Alcorta ingresando al CCK para un reciente evento. Foto Federico Lopez

Elizabeth Gómez Alcorta renunció de modo indeclinable al cargo de ministra de Mujeres, Diversidad y Géneros debido a lo que calificó como “graves violaciones a los derechos humanos” cometidos por el propio Gobierno en el desalojo de una supuesta comunidad mapuche que había usurpado en el 2017 terrenos de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Río Negro.

La ahora ex funcionaria ocultó en su carta de dimisión que mantenía un vínculo con quiénes se habían adueñado con métodos violentos no solo de esas tierras que pertenecen al Estado, sino también de otros predios aledaños, algunos propiedad del Obispado de San Isidro, de Gas del Estado, y también campos de propiedad privada de vecinos que vivían en paz allí desde hace añares. Sus dominios se extendieron así hasta alcanzar las 40 hectáreas. Acapararon tierras siempre con métodos ultraviolentos.

El 26 de septiembre pasado, encapuchados de la misma comunidad atacaron a balazos un puesto de guardia de la Gendarmería que custodiaba otra propiedad bajo acechanza de la comunidad llamada Lof Lafken Winkul Mapu. Los agentes se replegaron y los activistas de Mascardi la prendieron fuego. Al día siguiente usurparon el campo que cuidaban los gendarmes, Los Radales, de Luis Dates.

Los autoidentificados como mapuches pelean contra un Estado Nacional que afirman desconocer: para ese grupo de acción directa con uso de armas y métodos copiados de los mapuches que asolan la Patagonia chilena arrasando empresas y propiedades del enemigo Winka (el hombre blanco), la República Argentina no existe, sus leyes por ende tampoco, y nada entonces puede detenerlos en su plan para recuperar las tierras que afirman les pertenecen porque allí vivieron sus ancestros. Esa historia no está probada porque nunca presentaron la documentación que dictan las normas que protegen a los pueblos originarios hasta concederles tierras para vivir bajo su cultura y con sus creencias, si es que tienen el derecho constitucional a hacerlo. Existen infinidad de comunidades, no solo en la Patagonia, en todo el país, que lograron esos beneficios siempre ajustándose a Derecho y sin violentar ni amedrentar a nadie. Gómez Alcorta coincide ideológicamente con los reclamos de Lof Lafken Winkul Mapu.

Lo escribió en textos sobre el tema, lo declaró en la prensa antes de ser funcionaria, después lo dio a entender casi de modo explicito, y además tiene vínculos personales con algunos de los protagonistas de esta trama que escaló en conflictos, una infinidad, siempre con métodos de usurpadores de terrenos con estilo y acciones criminales.

Los lazos de Gómez Alcorta con la comunidad desalojada están en los archivos y fueron públicos y publicados por la prensa.

Su sinceramiento sobre el conflicto “mapuche” reciente de Mascardi se une al de otros ex funcionarios o actuales autoridades que alentaron con medidas gubernamentales o expresiones públicas a la expansión violenta de quienes hicieron base en Villa Mascardi, pero que también actuaron del mismo modo en otras zonas patagónicas, como en Chubut.

Reclaman ser dueños de tierras eludiendo las normas que se deben cumplir para recibir tierra en geografías cotizadas en el real estate, aunque más allá de eso, con titulares de esas propiedades, incluso con más de 180 hectáreas que pertenecen al Ejército Argentino pero que fueron tomadas por supuestos aborígenes. El fiscal Carlos Stornelli indagó sobre el caso, junto al juez Daniel Rafecas, y la Cámara de Apelaciones le dio la razón respecto a una posible falta de acción judicial de funcionarios del ministerio de Defensa que habrían permitido que quienes dicen ser dueños de las tierras que históricamente pertenecieron a esa fuerza armada en una zona cercana a Bariloche.

La ex titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, nombrada en ese cargo por la gestión del Frente de Todos, usó su puesto para entregar tierra fiscal a sola firma a diferentes comunidades vinculadas a los integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu.

Incluso también permitió el cambio de titularidad de inmuebles en un barrio de Bariloche que reclamaron los descendientes de un mapuche que había vendido esas tierras hace casi medio siglo. La Justicia le ordenó que restituya a sus dueños, que habían debido abandonar sus viviendas por orden del INAI.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, alertó primero con prudencia y después con énfasis sobre el accionar de Odarda. La titular del INAI dejó su puesto pero argumentando que hacía mucho que no podía tomar vacaciones en el exterior. Extraño argumento.

Las evidencias demostraron que un sector del oficialismo apoyaba a los mapuches violentos.

Carreras pidió ayuda al Gobierno Nacional y finalmente el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ayudó con las fuerzas federales a recuperar los terrenos que habían sido tomados por el Lof Lafken Winkul Mapu.

Gómez Alcorta denunció que en ese operativo «se vulneraron derechos humanos básicos». En Seguridad lo desmienten de modo rotundo. “Una jueza pidió actuar y lo hicimos”. El plan para desalojar a quienes habían desalojado con violencia antes a otros dueños de la tierra se planeó en secreto. Fue exitoso. Ahora las fuerzas federales siguen en la zona buscando a los hombres que lideraban las acciones con armas o prendiendo fuego cabañas. La noche que los agentes se adentraron en Mascardi, solo se encontraron con mujeres y niños.

En el INAI aun trabaja también Luis Pilkiman, segundo en el escalafón de autoridades de ese ente.

En septiembre del 2020, Pilquiman fue detenido por la policía de Río Negro mientras manejaba una camioneta identificada con un logo de su organismo público, en la que transportaba diferentes herramientas y ayudas que Pilquiman repartía entre las varias tomas de terrenos de “mapuches”.

Pilquimán sigue en su cargo.

El Ministerio de Medio Ambiente, al mando de Juan Cabandié, retiró las querellas que representaban a su organismo en los juicios en los que Parques Nacionales le solicitaba a la Justicia que sean devueltas al Estado las tierras ocupadas por los violentos. Cabandié dijo que eso no pasó. Pero pasó.

El funcionario fue grabado por el celular de uno de las víctimas de los mapuches violentos, el líder de la Junta Vecinal de Mascardi, Diego Frutos, en una caminata por la zona en la que el vecino le pedía ayuda y Cabandié rechazaba las quejas con tono sobrador. La casa de Frutos, en el campo La Cristalina, fue vandalizada, incendiada, él perseguido varias veces por los supuestos mapuches.

En los primeros días de mes de agosto pasado, el ministerio de Medio Ambiente reconoció como “sitio sagrado mapuche” al volcán Lanín, en Neuquén. La medida, insólita y sorpresiva, generó la inquietud de las autoridades y de la sociedad neuquina y Cabandié ordenó que el volcán vuelva a la total potestad de Parques Nacionales. Por ese acontecimiento extraño, o tal vez no tanto si sigue la línea ideológica K que apoya la “lucha” de los supuestos mapuches, renunció el entonces director de los Parques, Lautaro Etcharru.

Otro dirigente del oficialismo que alienta a las acciones de los mapuches violentos es el ex jefe montonero Fernando Vaca Narvaja, quien vive hoy en Bariloche y asiste legalmente a los usurpadores, según afirmaron fuentes política de Río Negro.

Enumerados estos hechos, quizás se comprenda mejor por qué el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, asistió personalmente ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en el país trasandino, al líder de la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, condenado del otro lado de la Cordillera a nueve años de prisión por incendiar una vivienda con sus habitantes adentro, además de haber sido descubierto portando un arma ilegal. Jones Huala se prófugo finalmente de la Justicia chilena.

¿Volvió a la Argentina?

Facundo Jones (ése es su nombre real) es el líder emblemático de la resistencia violenta de quienes se identifican como mapuches, desconocen al Estado Nacional como tal, y usan las amenazas, los incendios a casas y predios para visibilizar su reclamo.

Hay cientos de denuncias sobre vandalismo extremos y peligroso de los que fueron víctimas cientos de rionegrinos, chubutenses y neuquinos que judicializaron los que la RAM provocó en diferentes zonas patagónicas.

Gómez Alcorta fue abogada de Jones. También asistió legalmente, quizás no en los papeles, a su pareja, Andrea Millañanco, con rol preponderante en las tomas de Mascardi.

Esta semana se fue del Gobierno señalando que consideró “un límite” a sus “valores” que se haya desalojado como se hizo al Lafken Winkul Mapu. Se encarceló a cuatro mujeres, una de ellas embarazada, y algunas de ellas fueron enviadas al Complejo Penitenciario Federal I, Ezeiza, a 1500 kilómetros de Mascardi. que fue usurpado tras ser elegido Para Gómez Alcorta se violaron así derechos humanos de modo grave y severo.

Los supuestos mapuches ocuparon las tierras de la discordia en noviembre del 2017. Eso pasó porque su máxima autoridad espiritual, conocida como “Machi”, afirmó haber pactado con los espíritus mapuches que su comunidad debía vivir en los terrenos de Parques Nacionales. La líder aborigen se llama Betiana Colhuan.

No es reconocida como tal por otras comunidades mapuches que sí tienen personería jurídica de acuerdo a lo que dictan las leyes argentinas.

Gómez Alcorta la conoce, así como conoce a Millanañco, la esposa de su ex defendido Jones Huala. Jones Huala admitió en público ser el líder de la (RAM). Fue el Lonko (cacique) de la comunidad que tomó las tierras de la empresa Benetton en Cushamen, Chubut, allí donde murió ahogado en el Río que le dio nombre a la provincia el joven Santiago Maldonado.

Antes de correr y no poder cruzar a nado esas aguas heladas, participaba de un corte de la ruta nacional 40 que reclamaba la libertad de Jones.

La gendarmería desalojó ese piquete pero la Justicia probó que nada tuvo que ver con la muerte del joven que fue usado como emblema K.

El conflicto en Villa Mascardi creció después de que durante la gestión de Mauricio Macri las fuerzas de seguridad intentaron desalojaron el terreno, operativo en el que fue asesinado el joven Rafael Nahuel. Por ese crimen fueron acusados dos miembros del Grupo Albatros. No fueron condenados por el hecho.

Además de los ex o actuales funcionarios que apoyan de modo explícito o implícito a los usurpadores violentos, el desalojo de Villa Mascardi generó apoyos oficiales de varios organismos alineados con los K, como el Frente Patria Grande, Ate Río Negro, Observatorio de Derechos Humanos, la UTEP de Juan Grabois, la CTA Río Negro, entre alrededor de cincuenta (sic) movimientos, ONG o centrales obreras y gremios que se referencian en el liderazgo de Cristina Kirchner.

La expansión territorial de los mapuches violentos, el vandalismo y los incidentes que provocan desde hace años, tal vez se comprendan mejor conociendo el apoyo del poder político del PJ K que lograron conseguir Jones, la Machi Colhuan, y su pareja, el testigo célebre del caso Maldonado, Matías Santana, quien había declarado haber visto cómo la Gendarmería había secuestrado a Maldonado en Cushamen porque así lo divisó a través de binoculares mientras montaba un caballo.

Clarín pudo saber que agentes de las fuerzas de seguridad aun trabajan bajo confidencialidad en las cercanías de Villa Mascardi para encontrar a los líderes varones de los mapuches violentos que no estaban en su morada, elegida por la “Machi” en Villa Mascardi. Cuando esos miembros de las fuerzas federales llegaron al lugar, solo los esperaban mujeres y niños.

La búsqueda continuaría en secreto, en rastrillajes incluso en las montañas de esa Patagonia barilochense, o de El Bolsón. Paisajes deslumbrantes. Y también salvajes.