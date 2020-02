Google advierte a los usuarios en contra de instalar sus servicios en teléfonos Huawei

El sistema operativo mantiene su base sobre Android y las apps complementarias suplen las funciones básicas, pero el golpe de la ausencia pesa

Como producto del bloqueo comercial por parte de Estados Unidos contra Huawei, los aparatos más recientes de la compañía se han visto forzados a prescindir de los servicios más básicos de Google.

Durante todo este período de tensiones, Google se había mantenido relativamente silencioso, pero ahora un representante de la compañía habló sobre la instalación manual de aplicaciones que deben hacer los usuarios de Huawei y que se está volviendo cada vez más popular.

El Director legal de Google para Android y la Play Store, Tristan Ostrowski, marcó la postura oficial de la empresa en una nota en el sitio oficial de la compañía:

“Debido a las restricciones gubernamentales descritas anteriormente, los nuevos modelos de dispositivos Huawei puestos a disposición del público después del 16 de mayo de 2019 no han podido pasar por nuestro proceso de seguridad ni tendrán las funciones de Play Protect precargadas.

Como resultado, se consideran como terminales “no certificados” y no podrán utilizar las aplicaciones y servicios de Google. Además, las aplicaciones de Google descargadas no funcionarán de manera confiable porque no permitimos que estos servicios se ejecuten en dispositivos no certificados donde la seguridad puede verse comprometida.

La instalación alternativa de las aplicaciones de Google también conlleva un alto riesgo de instalar una app que ha sido alterada o modificada de manera que pueda comprometer la seguridad del usuario“.

En otras palabras, Google no avala la instalación de sus servicios y apps por medios alternos ajenos a su ecosistema. Todo bajo el argumento de las razones de seguridad y el desconocimiento sobre el estado de integridad de las APKs descargadas fuera de la Play Store.