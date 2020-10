«Gorda, cerda, chancho, fea, todo eso en un posteo que me muestro en bikini…Por esta foto en bikini se terminó enojando Naiara Awada

La actriz mostró su frustración al compartir los mensajes con las críticas hacia su figura: «Esto tiene que parar» La actrizmostró su descontento con los usuarios de las redes sociales después de que la criticaran por su físico en una imagen donde está en bikini junto a su novio.

“Les deseo a todos todo el amor que yo tengo en casa. Algún día me voy a casar y tener hijos con él. Es el amor de mi vida hace dos años ya y nada me hace más feliz que abrazarlo y que me ame así”, escribió la actriz junto a una postal en la playa junto a su pareja.

Les deseo a todos todo el amor que yo tengo en casa . Algún día me voy a casar y tener hijos con el . Es el amor de mi vida hace 2 años ya y nada me hace más feliz que abrazarlo y que me ame así pic.twitter.com/frHsQVW10s — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) September 23, 2020

A las pocas horas escribió otro tuit y demostró su indignación:

Luego de esa reflexión cerró el mensaje con un contundente pedido dirigido a los “haters”: “Esto tiene que parar”. Hace pocos días, Naiara había hecho un llamado de atención sobre la violencia verbal que existe en el mundo virtual.

gorda , Cerda , chancho fea .. todo eso en un posteo que me muestro en bikini .. si a mi me ponen eso que tengo un cuerpo REAL y NORMAL no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad . ESTO TIENE QUE PARAR — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) September 28, 2020

“Me siento muy angustiada de esta sociedad espantosa llena de prejuicios y cuerpos perfectos”, aseguró en una publicación anterior donde hizo su descargo. “Entreno para soportar todos los días comentarios del ort. y estar sana cabeza de corcho, no por el físico”, sentenció.

“Que nadie jamás te detenga por decirte gorda, fea, enana, flácida, con poca gracia. Sé vos. ¡Me hace feliz ser yo!”, cerró la actriz, que apostó a la convivencia con su novio durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.