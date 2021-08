Grabois apuntó contra Verbitsky:“Siempre fuiste un botón,delator y traficante de información”

El dirigente social publicó una carta en redes sociales donde expresa su enojo contra el Frente de Todos por la marginación de su partido en el armado de las listasy defendió a las personas que cobran planes sociales, luego de la marcha de San Cayetano para pedir por “techo, tierra y trabajo” a Plaza de Mayo.

Por medio de una carta publicada en su cuenta personal de Instagram resalto que “los trabajadores que cobran el Salario Social Complementario en el marco del Programar Potenciar Trabajo TRABAJAN”.

En ella, mostró su enojo con el Frente de Todos por la exclusión de los militantes de su partido, Patria Grande, en el armado de listas de cara a los comicios legislativos a celebrarse en noviembre.

En este sentido fue que apuntó contra Verbitsky no solo por revelar esta interna sino también por sus críticas a las “movilizaciones populares”.

“Sí, Verbitsky, me fue cómo el orto en esto, tenés razón. ¿Estás contento? Sí Verbitsky, estaba caliente. Es cierto. Tuve algunas peleas. Te felicito por hacer inteligencia ilegal y obtener documentos privados para divulgarlo. Siempre fuiste botón, delator y traficante de información, entre otros atributos que te acompañan”, escribe el referente de la UTEP.

No satisfecho con ello, también lo comparó con el periodista Jorge Lanata al acusarlo de “gorila, desgraciado, inmoral y misógino”.

Sobre la exclusión en el armado de listas, continuó: “Yo quiero ver como diputada a la cartonera, a la horticultora, a la que era prostituta y ahora es dirigente política. Las que vos no podrías ver como otra cosa que como tus empleadas domésticas. Milito para que ellas tengan poder. Pero me va mal perro… cada vez que trato hay una barrera clasista y xenófoba que por más lenguaje inclusivo, documento no binario y caretaje progre no se rompen. Los negros quedan del otro lado de la puerta”.

Pese al ninguneo, afirmó que continuará apoyando al oficialismo aunque aclara: “No porque su liderazgo nos convoque o nos enamore”.

“Por similares motivos este año vamos a militar la campaña del Frente de Todos. En el territorio. Con nuestra identidad como parte de la coalición. Pero no nos pidan que repitamos las boludeces del manual del buen careta… vamos a salir a hablar de política no de marketing; por mí no se preocupen”, remarca.

Y alerta con que “nunca más” movilizará a los miembros del MTE “por otra cosa que no sea la lucha por tierra, techo y trabajo”. Y jura seguir marchando “con este Gobierno, como con el que pasó y como con el que venga”.

“Nos desprecian. La razón por la que nos odian es porque les recordamos a los negros de mierda que ustedes desprecian o que ignoran o que no priorizan, con los que no pueden compartir ni 20 minutos sin sentirse incómodos; porque les mostramos en la cara que la sociedad que construyeron ustedes, sí, ustedes, los copropietarios del sistema, es la mierda de sociedad que tenemos”, sentencia Grabois.