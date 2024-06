Grabois habló sobre el escándalo en la audiencia y apuntó contra el Gobierno: “Es miseria planificada y aparte es una ideología”

El dirigente social se refirió a la discusión que mantuvieron con Leila Gianni en plena audiencia en Comodoro Py. “No estoy feliz ni contento”, señaló. Además, volvió a apuntar contra el proyecto de Javier Milei.

Tras la polémica audiencia que se llevó a cabo esta semana de la que participaron Juan Grabois y Leila Gianni, en representación legal de Ministerio de Capital Humano, por los alimentos acopiados en depósitos, el dirigente social se refirió al hecho y sostuvo que “es muy difícil frente al planteo de ‘gerente de la pobreza’ contestar como un caballero inglés”.

“Si yo pudiera volver el tiempo atrás no me hubiese enganchado en esa discusión. No estoy feliz ni contento con lo que pasó. Preferiría que no hubiera sucedido“, señaló.

Y detalló: “Tengo mis atenuantes. Uno es que yo tengo sangre. El otro es que el formato del debate público que se impuso hace muchos años es así. Es muy difícil frente al planteo de chorro, gerente de la pobreza, etcétera, contestar como un caballero inglés. Y lo tercero, que es algo que me quedó de chico y lo tengo que cambiar, que es ‘al loco, loco y medio’“.

Durante su descargo ante los medios tras el incidente, volvió a apuntar contra Sandra Pettovello e indicó: “Hoy la que maneja el Ministerio de Capital Humano es Leila Gianni. [Sandra] Pettovello no aparece, no habla, está escondida”.

“Esta chica [Leila Gianni] fue cristinista, albertista, massista, macrista, libertaria”, sostuvo sobre la funcionaria con la que protagonizó el escándalo.

En referencia al Gobierno y su proyecto, el dirigente se mostró muy crítico y señaló: “En seis meses el tipo [Milei] prácticamente logra empatar la pobreza de [Mauricio] Macri y Alberto juntos y lleva de 10% a 18% la extrema pobreza. Casi la duplica. No es en virtud de mala praxis, sino en virtud de un proyecto de miseria planificada donde esa variable es una variable de ajuste que se acepta. Es miseria planificada y aparte es una ideología“.