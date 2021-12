Grave acusación de Rodríguez Saá sobre el Pacto Fiscal: “No viajé, no firmé y aparezco como firmando”

El gobernador de San Luis apuntó contra el Gobierno Nacional: “¿Por qué tienen problemas las provincias? Porque tienen presupuestos deficitarios. ¿Y quién paga el déficit?”

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, acusó al Gobierno Nacional de haberlo incluido en el listado de jefes provinciales que adhirieron al Pacto Fiscal, pese a que él no viajó ni firmó el acuerdo que habilita a las provincias a subir impuestos en sus territorios.

El gobernador puntano, al hablar este jueves ante el Consejo Económico y Social de su provincia, criticó en duros términos al Gobierno Nacional, del que dio muestras de alejarse tras la derrota electoral de noviembre pasado.

En este sentido, apuntó contra el desequilibrio en las cuentas públicas: “Todas las ideologías coinciden en algo: hay que tener un presupuesto equilibrado. San Luis va a seguir teniendo un presupuesto equilibrado (…) Lo del déficit es algo inaceptable para todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué la Nación y otras provincias tienen este problema? Porque tienen un presupuesto deficitario. Y tienen que hacerse una pregunta: ¿Quién paga el déficit?”.

#ATENCIÓN | Escándalo en puerta: Rodríguez Saá no firmó el pacto fiscal para aumentar impuestos, pero su firma aparece en el documento del Gobierno.



En la misma línea, el gobernador de San Luis se quejó de que el déficit se pague creando nuevos impuestos o lo paguen los trabajadores por la inflación. “No se puede gobernar así. Cómo le vamos a hacer pagar el déficit a los trabajadores por la inoperancia de los gobiernos. ¿Cómo se sale del déficit? Con un plan”.

No es la primera vez que Rodríguez Saá hace foco en la falta de un plan en el Gobierno Nacional.

Por otro lado, se mostró en desacuerdo con el Pacto Fiscal propuesto por el Gobierno Nacional y firmado por la mayoría de las provincias, y explicó por qué se opuso a la firma: “San Luis no firmó en la época de Macri, ni tampoco en la de Fernández y tampoco firmará ahora”.

"Tengo que salir a aclarar que no lo firmé. No viajé, no firmé y aparezco como firmando, entonces tengo que aclarar que no firmé el Pacto Fiscal", dijo sonriendo. "No firmé porque en la época de Macri el Pacto fiscal era ceder la Provincia soberanía sobre nuestros impuestos provinciales, sobre nuestra autonomía", explicó.