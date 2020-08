El Gobierno no dará dólares a provincias, las obliga a renegociar o caer en “default”

Ante el goteo de reservas que sufre la entidad reguladora conducida por Miguel Pesce, el BCRA no pondrá a disposición las divisas para hacer frente a sus obligaciones externas

La estrategia del Gobierno Nacional de restringir la compra de dólares a personas físicas no se mostró eficaz en la cruzada por cuidar las reservas del Banco Central: durante el mes de julio, más de 3.300.000 argentinos compraron los 200 dólares mensuales autorizados por la entidad monetaria.

En un contexto de superávit comercial, sin salida de dólares por turismo y con una economía enfriada por la pandemia y que no demanda divisas, aún así el Banco Central no logra acumular reservas.

Ante este panorama, desde el Gobierno Nacional hicieron llegar a los titulares de Hacienda de al menos dos provincias una noticia que cayó como una bomba: no entregarán dólares para que los distritos hagan frente a los vencimiento de deuda con acreedores externos.

La noticia, sin embargo, no terminó de sorprender a algunos funcionarios provinciales: “Al aviso no lo esperábamos para serte sincero, no esperábamos que nos blanquearan eso. Pero si te detenés a analizar las reservas de libre disponibilidad del Banco Central era algo que se veía venir. Ahora el Gobierno tiene cero dólares y tampoco hay rasgos de que este horizonte vaya a cambiar en el corto plazo”, comentó a Nexofin un funcionario que integra la mesa económica de una de las provincias más endeudadas.

“¿Por qué te pensás que tantas provincias se lanzaron a renegociar ya?”, acotó.

En lo que va del año, las provincias de Córdoba, Río Negro, Salta, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Chubut fueron las primeras en iniciar procesos de reestructuración de deuda, tanto en pesos como en dólares, por un monto cercano a los US$ 11.000 millones.

En el caso de Buenos Aires y Mendoza, dejaron de pagar vencimientos y buscan una quita para disminuir el peso sobre las cuentas públicas. Por otro lado, están las que intentan una mejora en los plazos, como Córdoba, Río Negro y Salta. Las dos provincias que comenzaron a renegociar sus deudas a partir del acuerdo anunciado por el Gobierno Nacional con los bonistas son Chubut, cuya legislatura autorizó a renegociar 700 millones de dólares esta semana, y Neuquén, que el jueves pasado confirmó que iniciará negociaciones para reestructurar deuda por 900 millones de dólares.

En las últimas horas se sumó Entre Ríos, que reestructurará su deuda por 500 millones de dólares. Este proceso de reestructuración de deuda en el que trabaja la provincia apuntará a “obtener la mayor ventaja posible con la reducción de tasas de interés, e incidir los vencimientos del capital en mayor cantidad de años”, según el comunicado enviado por el Ministerio de Economía entrerriano