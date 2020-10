Grave hecho de inseguridad vial de Carlos Stornelli para no hablar con C5N

El cronista Nicolás Munafó quiso preguntarle a Carlos Stornelli por el pedido de citación a Miriam Lewin, pero el fiscal se fue en un auto que protagonizó una imprudente maniobra.

El fiscal Carlos Stornelli protagonizó un peligroso episodio de inseguridad vial al salir de su casa para evitar responder preguntas de C5N a raíz de la citación que requirió titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin. El cronista Nicolás Munafó se encontraba en la puerta del domicilio del funcionario judicial cuando el auto en el que salió arrancó a gran velocidad y cruzó un semáforo en rojo.

El hecho de inseguridad vial que provocó el auto en el que iba Carlos Stornelli para no hablar con C5N

Carlos Stornelli ya estaba al tanto de la presencia de C5N porque había salido un rato antes y se subió a una camioneta en la que habló con su ocupante. En ese momento, el fiscal no quiso hablar y volvió a meterse en el edificio de Recoleta. «Ahora no tengo tiempo», dijo como toda respuesta.

Minutos más tarde llegó un auto blanco y se metió en la cochera del edificó. Mientras que Munafó se acercó a la salida del garage para volver a intentar hablar, el vehículo salió a gran velocidad al punto de que patinó, pasó a centímetros de otro auto y de un peatón para cruzar con el el semáforo de la calle Castex en rojo, donde otro auto debió frenar para que no chocaran y le pasó muy cerca a un volquete.

De acuerdo con lo que reveló luego Luli Trujillo en el piso de C5N, el auto en el que Carlos Stornelli iba como acompañante debe 74 mil pesos de multas.

El fiscal Carlos Stornelli recomendó este jueves avanzar hacia la indagatoria de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por el proyecto NODIO, a la vez que pidió a una jueza el dictado de una medida cautelar con el fin de que no se desarrollen actividades relacionadas con el Observatorio creado para desarticular fake news.