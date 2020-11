Grave: indagan al misterioso dueño de Canal 9 por estafa y falsedad ideológica

En la causa, Remigio «El Fantasma» González González está imputado por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y estafa en grado de tentativa, ante un intento de falsificar un documento para apropiarse de Canal 9Es su derecho, pero esta discreción es preocupante”, dijo años atrás Raúl Trejo, Doctor en Sociología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, para describir al misterioso empresario de medios Remigio González González.

Su nombre volvió a estar en el centro de la escena en las últimas horas, luego que el fiscal federal Guillermo Marijuán ordenara su indagatoria en una causa que lo investiga por los delitos de falsedad ideológica y estafa en la disputa por la propiedad de Canal 9.

En la causa que tramita en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 a cargo de María Servini, González González está imputado por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y estafa en grado de tentativa. Se lo acusa de haber falsificado un documento para apropiarse de Canal 9.

“Concretamente esta parte imputa al nombrado la falsificación de un “Certificate of Amendment” de fecha 11 de abril de 2019, firmado por el imputado en forma unilateral –en representación de la firma Televideo Services Inc- y presentado ante la Secretaría de Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el día 12 del mismo mes y año en el que, entre otras cosas, se dispone que los miembros de Grupo Belleville Holdings LLC y su participación sería la siguiente: Televideo Services Inc 95% y Remigio Ángel González González 5% y que el nuevo “President and Manager” del grupo era el Sr. Juan Pablo Alviz. Asimismo que dicho documento debidamente apostillado fue utilizado fraudulentamente con el objeto de desapoderar a Carlos Eduardo Lorefice Lynch de su calidad de accionista de la sociedad Grupo Belleville Holdings LLC con motivo de los trámites que se presentaran ante la Inspección General de Justicia y el ENACOM”, sostiene el escrito de Marijuán.

Lorefice Lynch denunció la maniobra ilícita por la cual González González intentó apropiarse de sus bienes, específicamente del 65% del paquete accionario del Grupo Belleville Holdings LLC, sociedad constituida el 12 de diciembre de 2006 en el Estado de Delaware, EEUU, y registrada en la República Argentina. Lorefice Lynch obtuvo ese paquete accionario en dos etapas: la primera, el 1 de septiembre de 2007, con la compra a Televideo Services Inc. del 5% de su participación en Grupo Belleville Holdings LLC – contrato suscripto entre Remigio Ángel González González, en representación de Televideo Services Inc. y el denunciante-; y la segunda parte, el 8 de enero de 2008, cuando compró a Televideo Services Inc el 60% de las participaciones en Grupo Belleville Holdings LLC.

Según detalla el escrito, González González notificó a Lorefice Lynch que el 12 de abril de 2019 había transferido su participación societaria del 65% del Grupo Belleville Holdings LLC a nombre de Televideo Services Inc. Lo hizo al sostener supuestos compromisos asumidos por Lorefice Lynch que para la Justicia serían inexistentes.

Para sostener su posición, González González presentó ante la Secretaria de Estado de Delaware, EEUU, un certificado falso. Se trató de un “Certificate of Amendment” de fecha 11 de abril de 2019 suscripto unilateralmente por él, en representación de Televideo Services Inc., en el que se disponía que los miembros del Grupo Belleville Holdings LLC y su participación sería la siguiente: Televideo Services Inc. 95% y Remigio Ángel González González, 5%. Allí, designaba como nuevo “President and Manager” del grupo al Sr. Juan Pablo Alviz. Ese documento fue utilizado después ante la Inspección General de Justicia y el ENACOM.

Marijuán sostiene: “Reseñados los elementos de prueba reunidos a lo largo de la investigación corresponde valorar la significancia jurídico penal que esta parte asigna a las conductas investigadas. En sucesivas presentaciones efectuadas en la causa el argumento central de la defensa de Remigio Ángel González González radica en negar que Carlos Eduardo Lorefice Lynch hubiera adquirido el 65% del Grupo Belleville Holdings LLC, que los contratos oportunamente suscriptos eran simulados y que el nombrado carecía de la solvencia económica para adquirir ese paquete accionario por lo que la querella promovida tiene la exclusiva finalidad de consolidar un fraude”. Y agrega: “Concretamente que Lorefice Lynch, aprovechando su condición de abogado de confianza de Remigio Ángel González González, le recomendó transferirle nominalmente el 65% de paquete accionario del Grupo Belleville Holdings LLC a los fines de cumplir con la legislación argentina en materia de medios audiovisuales y que, en ese marco, le propuso la firma de los contratos simulados que hoy presenta como auténticos pretendiendo ser el dueño de las sociedades argentinas controladas por Grupo Belleville Holdings LLC”.

Ahora la jueza Servini deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y le pone fecha a la indagatoria.