Guillermina Valdés rompió el silencio y habló del acercamiento con Marcelo Tinelli

La empresaria salió al cruce de las teorías que giraron en torno a ella y al conductor de ShowMatch en las últimas horas.

Guillermina Valdés reconoció un acercamiento con Marcelo Tinelli, luego de que anunciaran su separación hace algunas semanas. «Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias», tuiteó.

Guillermina Valdés ya conoce cómo funcionan los medios, y cuál es la lógica alrededor de las relaciones de pareja de los famosos. Primero le tocó vivirlo con Sebastián Ortega, y luego con Marcelo Tinelli. Por eso, ahora que todos salieron a hablar de la posible reconciliación de la empresaria con el conductor, surgen los especialistas que opinan sobre cómo hacer para que esta vez tenga éxito. Algo que, para la modelo, es de “ciencia ficción”.

En su cuenta de Twitter, la mamá de Lorenzo Tinelli compartió horas antes el fragmento de una entrevista al psiconalista Luis Gratch, quien planteó en vivo consejos para que la reconciliación entre Guillermina y Marcelo llegue a buen término.

“Alguien me compartió esto… no suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense”, escribió con ironía la modelo.

En la entrevista que le hicieron en “Fantino a la tarde” al especialista, Gratch afirmó: “Lamentablemente, los hijos son la excusa que mucha gente usa para no separarse cuando es infeliz, y muchas veces usa como excusa para volver, en un lugar donde no fue totalmente feliz, ni va a ser totalmente feliz. Yo creo que la clave para que una pareja se reconcilie después de haberse separado es si ambos están dispuestos a perdonar cuál fue la causa de la separación. Supongamos que fue un episodio de infidelidad: solo se puede recomponer la relación sobre la base de un pacto en donde eso no sea reprochado nunca más. Hay que perdonar y olvidar”.