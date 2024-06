Guillermo Francos sobre el fallo por los alimentos: “El Poder Judicial se entromete en un tema del Poder Ejecutivo”

Tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a repartir los alimentos, el jefe de Gabinete señaló que el Gobierno lo apelará porque “están en juego las competencias de dos poderes del Estado”.

Un nuevo capítulo se suma a la polémica por los alimentos acopiados en depósitos luego de que la Cámara Federal fallara contra el Gobierno y obligara a presentar un plan para su distribución inmediata.

Ahora, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que el Gobierno apelará ante la Corte Suprema y criticó la decisión: “El Poder Judicial se entromete en un tema del Poder Ejecutivo”.

El funcionario, quien ya había criticado el fallo del juez Sebastián Casanello que fue avalado por la Justicia Federal, señaló que “están en juego las competencias de dos poderes del Estado”.

“Me parece que es inexplicable, para mí no tiene mucho sentido la actitud tomada en este caso por el juez Casanello o por la Cámara. Ahí el Poder Judicial se entromete en un tema del Poder Ejecutivo que es la administración del Estado“, manifestó.

Y agregó: “Yo no entiendo y eso que soy abogado, aunque no soy constitucionalista, no entiendo esto de que el Poder Judicial le pida o le indique al Ministerio de Capital Humano que en 24 horas tiene que presentar un plan para distribuir alimentos”.

Además, apuntó contra algunos sectores sociales de la oposición: “No tengo dudas de que hay sectores de los denominados grupos sociales, los que representan Belliboni, Grabois, que no están de acuerdo la forma de llevar adelante las políticas sociales de nuestro gobierno. Por supuesto que quieren desestabilizar el Gobierno, pero no lo van a conseguir”.

En referencia al cargo oficial que ocupará Federico Sturzengger dentro del Gobierno, indicó que “es un ministerio que tendría a su cargo, entre otras cosas, la modernización del Estado y la desregulación económica“, aunque no dio más detalles.