Guillermo Moreno aseguró que Cristina“va a sacar menos votos” que Vidal en las elecciones

Durante una entrevista con Viviana Canosa, el ex funcionario peronista analizó las posibilidades que tienen las fuerzas políticas más importantes de cara a los próximos comicios

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, habló sobre el panorama electoral en Argentina, anticipando que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “sacaría menos votos” que la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Entrevistado por Viviana Canosa en su programa de A24, Moreno expresó: “Hoy, como están las cosas, sería Vidal la que más votos saca. El Frente de Todos va a la intrascendencia con la mejor candidata que es Cristina, que saca 27%”.

“Cristina saca 27 por ciento de votos siendo el techo del Frente de Todos, Vidal tiene un 25 por ciento pero en un espacio que tiene 42, que es Cambiemos. Va ser la candidata, sería hasta ridículo que no lo sea porque no se lo van a perdonar sus propios compañeros”.

En las últimas horas el protagonista apareció en una foto rodeado por algunos de los cabecillas de la barrabrava de River Plate y mostrando una remera con la leyenda “Los Borrachos del Tablón”.

Y el propio Moreno se hizo cargo de la situación y no negó su cercanía con este grupo. “Estos muchachos van a acompañar la articulación de mi partido, van a militar en nuestro espacio que está en pleno proceso de afiliación y manifestaron su voluntad de ayudar. Y en mi partido no se le niega el acceso a nadie”, declaró el ex titular del INDEC en diálogo con Infobae.