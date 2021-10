Guillermo Moreno criticó al Gobierno y pidió “adelantar las elecciones”

El ex secretario de Comercio apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner y alertó sobre la “continuidad histórica del peronismo”

Alejado del kirchnerismo, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, analizó la situación económica que atraviesa el país y responsabilizó por ello al presidente, Alberto Fernández, y la vice, Cristina Kirchner, calificando al primero como “inepto”. En este sentido, aseveró que el Gobierno está terminado y que la mejor solución es “adelantar las elecciones y elegir a un Gobierno que sea apto”.

“El Gobierno no es apto. El Presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa desde hace dos años. Creo que hay que cambiar el gobierno, dentro de los marcos institucionales. Con el cambio de Gabinete no alcanzó. El Gobierno es el Poder Ejecutivo, el Presidente. Alfonsín no se fue porque tenía ganas, se fue por inepto. De la Rúa se fue por inepto. No hay alternativa. Cuando es inepto, es inepto. Tenes que hacerlo dentro de la ley y el orden. Ahí están las asambleas legislativas posibles, ahí está adelantar las elecciones. Si anuncian el adelanto de las elecciones de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir un gobierno que tiene que ser apto”, comenzó en su análisis en diálogo con Horacio Cabak por radio Delta.

Y profundizó: “El problema de Alberto Fernández es que no es apto. No lo dije ahora, no lo digo hoy. Lo dije cuando Cristina lo eligió. Esto también es responsabilidad de Cristina. No entienden lo que pasa en la economía. No entendió Kicillof, no entendió Macri y no entiende Alberto. Este ciclo económico se terminó”.

Pese al pedido de cambio de Gobierno, desde su concepción, el que venga debe ser uno “peronista” y no “socialdemócrata como el de Alberto Fernández”.

Sobre los cambios en el gabinete, afirmó que no ayudaron: “No cambió nada. El problema es la política económica, no es la Jefatura de Gabinete. Mirá si el problema va a ser que Solá fue reemplazado por el pibe Cafiero. Dejate de embromar. Es la política económica y de eso no cambiaste nada. En la provincia de Buenos Aires el responsable de la seguridad no lo cambiaste”.

Moreno se mostró preocupado por el futuro del peronismo a raíz de la crisis económica que azota al país. Al respecto, reconoció que “peligra la continuidad histórica del peronismo porque va a ser la primera vez que el peronismo es repudiado por los sectores populares”.

A modo de síntesis, el ex funcionario criticó la medida de Axel Kicillof de subsidiar viajes de egresados: “No es manera de educar a los pibes. Le hubieras dado un crédito a 30 años. A tus pibes los educas en el esfuerzo, en el trabajo, no en que las cosas son gratis. El objetivo es loable y está bien, el instrumento es una porquería porque tienen una cabeza que no enseñan a pensar. No es manera de educar”.