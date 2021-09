Gustavo Sáenz: «El presidente está en una situación de debilidad y él tiene que salir fortalecido”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz brindó una entrevista a la señal de noticias TN donde contó que le mandó un mensaje al Presidente y que con Cristina Fernández no tuvo contacto.

La administración de Alberto Fernández vive sus horas más difíciles. El Gobierno nacional se divide entre versiones de aceptación de renuncias de ministros, desmentidas oficiales, explosivas declaraciones kirchneristas contra el presidente Alberto Fernández y una dura carta de la Vicepresidenta que evidencian las profundas diferencias que la separan del Presidente.

Para Sáenz, el presidente “actualmente está en una situación de debilidad y él tiene que salir fortalecido de todo esto” por eso aseguró que los gobernadores, toda la clase política, la oposición, aquellos que amamos la democracia y respetamos las instituciones y queremos la república tiene que acompañarlo.

“Le mandé un mensaje al presidente y hablé con algunos ministros, no tengo el teléfono de Cristina, nunca he hablado con ella, no he tenido la posibilidad de conversar con ella nunca. Le manifesté el apoyo al presidente desde el primer día que fue electo, independientemente de haber sido parte del Frente de Todos porque al presidente lo eligieron los argentinos y él tiene que gobernar para todos”, afirmó Sáenz.

En mismo reportaje, Sáenz dijo que lo que está viviendo el Poder Ejecutivo es de una “gravedad institucional muy grande” y que si no se resuelve rápidamente va a ir escalando y lamentablemente va a repercutir en los mercados, en la gente y que en definitiva eso es lo que se debe evitar.

“Los gobernadores apostamos a la institucionalidad a defenderla, a apoyar al presidente en las decisiones que tome y seguir trabajando. Creo que es fundamental que una vez por todas la clase política haga una autocrítica, los que se fueron, los que están. Somos seres humanos, nos equivocamos todos los días”, expresó el mandatario.

Sáenz comentó que cuando se resuelva este conflicto interno del Frente de Todos, no sabe “quién ganaría y quién perdería”, pero si cree que podría demostrar quién tiene más poder pero que “en definitiva termina perdiendo la gente”.

“Acá no hay que buscar mediadores, ni conciliadores, hay que sentarse dos personas que en algún momento decidieron armar esta fórmula y lo deben hacer por el bien de la república, los argentinos y por sobre todas las cosas sin posturas intransigentes y tratar de resolver este tema lo más rápido posible, para reconciliarse entre ellos no solamente, porque tenemos que buscar reconciliarnos con la gente. Acá las culpas son compartidas”, afirmó.

El Gobernador de Salta también se refirió el audio que se filtró ayer donde la diputada K Fernanda Vallejos insulta al presidente y afirmó que ve con mucha preocupación lo que pasa en el ámbito legislativo.

“Escuchar ese audio de una diputada nacional me produce vergüenza pero también preocupación porque evidentemente en el Congreso hay legisladores que están sentados en sus bancas y que votan cosas con las que no están de acuerdo, en contra de sus convicciones, pero públicamente no lo dicen que es el ámbito natural para decirlo y lo dicen en el ámbito privado”, afirmó.

El Gobernador de Salta le recomendó a Alberto Fernández que tiene que apoyarse en la gente y escuchar el mensaje de la gente que no la está pasando bien. “No está contenta con el rumbo del gobierno, debe modificar el rumbo del gobierno porque todo esto genera incertidumbre en los mercados, en aquellos que quieren invertir y genera más incertidumbre, ansiedad y tristeza en la gente porque la está pasando mal”, finalizó.