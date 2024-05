Gustavo Sáenz sobre la Ley Bases: «Me preocupa que no arranquemos, que no tengamos certezas»

El gobernador habló con la prensa sobre diversos temas de coyuntura, luego de la celebración del Tedeum. Luego de la celebración del Tedeum, en la Catedral Basílica, el gobernador Gustavo Sáenz habló con la prensa. Al ser consultado sobre si tiene alguna preocupación respecto de la Ley Bases, el mandatario provincial expresó: “Me preocupa que no arranquemos, que no tengamos certezas. Que haya negligencias. Yo venía planteando desde hace mucho tiempo que íbamos a tener problemas con el gas sino se hacia el Gasoducto Norte”. Sobre este punto destacó: “Por no hacerse un gasoducto que en su momento iba a costar unos 40 millones de dólares, ahora vamos tener que pagar 500 millones para darle gas al norte argentino. Parece que no dejamos de lado las diferencias. Debemos ponernos de acuerdo para gobernar por los argentinos”.