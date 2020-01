Hackers iraníes atacaron una página de EE.UU. y se burlaron de Donald Trump

El conflicto entre Estados Unidos e Irán podría expandirse a más niveles, como muestra este primer (aunque sigiloso) ataque

Un curioso y casi inofensivo ejemplo de ello lo tenemos con el sitio web oficial del Federal Depository Library Program (FDLP), o Programa de la Biblioteca Federal de Depósito, que fue hackeado al parecer por un grupo de hackers de Irán:

Basta una simple búsqueda en Google sobre la FDLP para encontrar que ha sido intervenida. Mostrando en los resultados de consulta el siguiente mensaje: “En el nombre de Dios. >>>>> Hackeado por piratas informáticos del grupo de seguridad cibernética de Irán …;) <<<<<. ¡Esto es solo una pequeña parte de la capacidad cibernética de Irán! Siempre estamos listos”.

La intervención contra la página habría incluso llegado más lejos, ya que al ingresar al sitio lo único que vería el visitante es un fotomontaje de Donald Trump recibiendo un puñetazo en el rostro.

Apparent hacking by an #Iran-linked group of a US government website (the little-known Federal Depository Library Program). https://t.co/r47ODmt4Pw is currently offline. pic.twitter.com/8dx7EDUZvu