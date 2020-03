Hallan los restos esparcidos de un adolescente

15 DE Marzo 2020 – El menor de 13 años estaba desaparecido hacía dos semanas.

Efectivos en plena búsqueda donde hallaron los restos de Ramoncito.

Restos de un adolescente de 13 años que había desaparecido dos semanas atrás en la localidad entrerriana de Hernandarias fueron encontrados desmembrados en un descampado, y por el hecho hay tres primos mayores de edad detenidos.

Los restos del menor Ramón Ernesto Grandoli fueron hallados el viernes a unos 200 metros de la casa de dos los primos detenidos, de 23 y 28 años, llamados Hugo y Luis Roldán, respectivamente, quienes ya se encontraban detenidos antes de que encontraran los restos. En tanto, ayer la Policía detuvo en otra vivienda a Walter Roldán, de 36 años, hermano de los primeros arrestados.

Las sospechas apuntan a que el chico fue asesinado a unos 800 metros de la casa, su cuerpo fue abandonado y posteriormente fue devorado por perros u otros animales.

El comisario Fabián Juajuaría, a cargo de la investigación, sostuvo que en primer lugar «se encontró un cráneo», y luego diferentes huesos dispersos en una zona de monte.

Gabino Grandoli, el padre del niño, dijo que la última vez que lo vio fue el 28 de febrero pasado, cuando su primo Luis Roldán lo vino a buscar en una moto «para hacer escobas en el campo».

«Lo sacó de mi casa, en moto, a la nochecita. Lo invitó para traerlo al campo. Iban a hacer escobas. Le pregunté con qué cortaban las palmas. Me dijeron que lo hacían con un machete. Les indiqué que tenía un cortador de palmas en el campo, así que vine y se las alcancé», recordó el hombre en diálogo con el sitio El Once.

Gabino sostuvo que tenía «un trato frecuente» tanto con Hugo como con Luis Roldán, y que para él «son normales», aunque remarcó que «si hicieron las cosas mal tienen que pagar».

«Ni idea de qué es lo que puede haber pasado. Ni rastro de nada había. No sé qué puede haber pasado para que llegara a pasar lo que pasó. No sé, no sé. Quiero que se haga justicia, si han hecho las cosas mal que paguen como tienen que pagar», expresó.

Gabino Grandoli, padre del joven que se encontraba desaparecido en Hernandarias confirmó que el cuerpo descuartizado se trata de su hijo. «Yo no fui al lugar. Un familiar mío estuvo. Es él, es Ramón», dijo en comunicación con Elonce TV, en medio del shock que le provocó la noticia.

El hecho sin dudas conmocionó no solo al poblado donde se produjo el macabro hallazgo, sino a toda la provincia de Entre Ríos. «Ramoncito», como le decían, fue brutalmente asesinado.