Hamilton elogió a Colapinto y lo candidateó para ocupar una butaca de la Fórmula 1 en 2025

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, elogió a Franco Colapinto y pidió por su continuidad en la categoría de cara a la próxima temporada, en la cual el argentino busca butaca y no tiene definido su futuro.

El pilarense de 21 años, que tendrá su sexta carrera en la máxima, estuvo presente en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Brasil junto a Lewis Hamilton y Lance Stroll. Allí, fue cuando se dio el pedido del Hamilton, que en 2025 correrá para la escudería de Ferrari.

«Creo que Franco Colapinto se merece estar acá. Hay un asiento disponible. Mi consejo es que empuje y se centre en hacer su trabajo», destacó el siete veces campeón del mundo.

Por su parte, el oriundo de Pilar le devolvió los halagos y dijo: «Lewis es la persona indicada para manejar el monoplaza de Senna».



Colapinto se prepara para competir en el Gran Premio de Brasil en el icónico circuito de Interlagos, en lo que será una oportunidad única para estar cerca de sus seguidores argentinos y latinoamericanos.

En la previa de este evento, el pilarense expresó su emoción por la posibilidad de correr en un ambiente tan cercano al de casa: «Brasil es una carrera lo más parecida posible a la que disfruto en casa».

La presencia de Colapinto despertó gran expectativa en San Pablo, agotando entradas rápidamente y atrayendo a una gran cantidad de fanáticos argentinos que lo seguirán de cerca, y es por eso que el argentino admiró el apoyo que tuvo durante la semana: «El apoyo de los aficionados durante esta triple jornada ha sido increíble. Estoy seguro de que habrá muchos argentinos que viajaron para estar entre la multitud y animarnos a mí y al equipo durante todo el fin de semana».

Ante esta muestra de cariño y fidelidad, Colapinto no dudó en agradecer a sus seguidores a través de un mensaje de audio que rápidamente se hizo viral: «Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Franco, por si no me conocen la voz», empezó con humor y cercanía. Luego, agregó: «Sé de lo que van a hacer y lo aprecio un montón. Espero que tengan un re lindo fin de semana, que lo disfruten un montón y vamos por todo», con estas palabras, el piloto dejó claro lo importante que es para él el respaldo de sus compatriotas en cada carrera.

Colapinto comenzará su actividad en Interlagos este viernes, cuando dispute la práctica libre y la clasificación para la Sprint Race. Con el impulso de los fanáticos y su determinación por dejar a Argentina en lo más alto, el joven piloto buscará destacarse en un escenario donde contará con el incondicional aliento de su gente