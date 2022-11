Harry Styles fue agredido durante un concierto en Los Ángeles

El cantante sufrió el impacto de un objeto sobre uno de sus ojos y quedó lastimado.

El cantante británico Harry Styles pasó un mal momento durante su último concierto en el Foro Kia de Los Ángeles, Estados Unidos. El ex integrante de One Direction está realizando la gira mundial “Love on Tour” con la que arribará al estadio de River Plate en diciembre.

Mientras saludaba al público que fue a su concierto en Los Ángeles, Harry Styles recibió el impacto de un objeto en su ojo. A pesar de que quedó visiblemente lastimado, el artista continuó saludando y agradeciendo al público pero sin poder evitar tocarse su rostro.

Tras el incidente, el cantante continuó con su show interpretando la canción “Kiwi”. Allí se lo pudo ver entrecerrando sus ojos, aún lastimado. Al parecer, lo que impactó sobre el rostro de Harry Styles fue un caramelo Skittles. Los fans repudiaron el hecho aunque reconocieron que quien arrojó la golosina no lo hizo para lastimarlo.

El baterista de la banda del británico, Pauli The PSM, se expresó sobre lo sucedido a través de un vivo de Instagram. El músico llevó tranquilidad a los fans y confirmó que el ojo de su compañero se encuentra bien. Finalmente cerró la transmisión diciendo: “Háganme un favor, no tiren más Skittles en el escenario”.