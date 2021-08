¿Hay anuncio?: el Gobierno oficializaría «el fin de semana» el embarazo de Fabiola Yañez

Así lo anticiparon fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que el anuncio «seguramente se realizará con un posteo» en la red social Instagram

El Gobierno nacional oficializaría «el fin de semana» el embarazo de la primera dama Fabiola Yañez, tras los rumores que comenzaron a generarse luego de una insinuante fotografía que publicó en sus redes sociales.

Así lo anticiparon a NA fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que el anuncio «seguramente se se realizará con un posteo» en la cuenta personal de la primera dama en la red social Instagram. «La oficialización de la noticia se va a realizar el fin de semana», resaltaron a Noticias Argentinas fuentes con despacho en Balcarce 50.

En ese marco, indicaron que la idea es «esperar al fin de semana para dar a conocer la noticia», por lo que desde el equipo de comunicación de Yañez respondieron a esta agencia que por el momento no contaban con «información oficial» al respecto.

La imagen que despertó las sospechas del embarazo

El Presidente no lo contó

Desde el área de comunicación de la Presidencia, diversas fuentes dijeron no saber respecto de la noticia del embarazo de la primera dama, mientras que una alta fuente del Ejecutivo nacional subrayó: «No lo sé, el Presidente no me lo contó». En esa línea, diversas fuentes del área de comunicación presidencial se encargaron de no desmentir ni confirmar la noticia, con el propósito de seguir la estrategia establecida para su comunicación oficial.

El rumor en torno del embarazo de la primera dama se gestó en la noche del pasado sábado, cuando Yañez publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se la podía observar sentada y tocándose la panza de manera sugestiva.

La fotografía fue tomada durante una actividad que la primera dama compartió con el jefe de Estado en la provincia de Misiones, con el propósito de anunciar el lanzamiento de la segunda edición del programa de estímulo al turismo PreViaje.

¿Fabiola Yañez embarazada?

La publicación de la sugestiva foto de la pareja de Alberto Fernández ocurre en medio del escándalo por las visitas VIP a Olivos y tras la difusión de la imagen del festejo de cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena estricta.

Por este motivo, el mandatario afirmó el viernes: «Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir».

El jefe de Estado se refirió así por primera vez a la foto en la que se lo ve junto a su esposa y otras 10 personas celebrando en un espacio cerrado de la residencia presidencial: sin barbijo ni distancia social, en clara violación de las restricciones y cuidados sanitarios impuestos por el Gobierno en aquellos días de julio de 2020.

«Debí haber tenido más cuidados, y no los tuve», dijo el Presidente luego de responsabilizar a su esposa por la reunión social en Olivos.

«Les voy a pedir un permiso, que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo la necesidad de decir. Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca quise esconderme detrás de nadie para dar la cara», había abierto su discurso el Presidente. «Néstor (Kirchner) decía que somos gente común con responsabilidades importantes. Abrazamos un desafío muy difícil, sabíamos el país que nos dejaban, y apareció la pandemia y nos exigió muchas restricciones. Le pedí a muchos argentinos que nos acompañaran, porque era necesario cuidarnos, preservar la salud», dijo antes de pedir disculpas.

Esta no es la primera vez que surgen rumores sobre un embarazo de Fabiola Yáñez. A fines de enero pasado circularon fuertes rumores a través de las redes sociales que indicaban que la primera dama estaría esperando un hijo.

De las fotos oficiales que circularon en aquel momento de la visita de Estado de la pareja presidencial a Chile, quienes intuyeron que podría haber un bebé en camino se centraron en algunas imágenes en particular.

Visita de Estado de la pareja presidencial a Chile

En una de las postales se observa a Yáñez utilizando un vestido ajustado al cuerpo en tonos rosados y corales, pero lo que llamó la atención fue un contorno a la altura del vientre que desató las especulaciones.

Si bien por cuestiones de luz, de ángulos o incluso por la propia postura del cuerpo podría parecer que la primera dama estaba embarazada, lo cierto es que finalmente las suposiciones no eran ciertas.