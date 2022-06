“Hay un problema con su permiso”: el audio de cómo Uruguay le negó la entrada al avión venezolano-iraní

Senadores de ese país difundieron la conversación entre el controlador aéreo y el piloto de la aeronave. Tras el rechazo, el vuelo regresó a la Argentina donde se encuentra varado mientras avanza la investigación

Salió a la luz el audio de la torre de control de Uruguay negando el ingreso al avión venezolano-iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza.

La conversación dura en total cinco minutos 41 segundos. Hay baches de silencio y momentos que no llegan a entenderse. Sin embargo, el objetivo de la charla queda clara: el piloto no puede ingresar al país vecino como buscaba y debe volver a Buenos Aires, desde donde había despegado.

“There’s a problem with your permit to enter to uruguayan airspace” (”Hay un problema con su permiso para ingresar al espacio aéreo uruguayo”), se escucha decir al controlador aéreo.

Luego desde el aeropuerto de Montevideo agregaron: “Recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos solamente. Estoy coordinando y ya le confirmo, en principio manténgase en órbita…”.

Pasaron los segundos y el controlador aéreo le informó al piloto de Emtrasur que se encontraban “aguardando que la autoridad nos comunique a ver qué pasa con el inconveniente del permiso. Ya estamos en comunicación nosotros intentando llamar; se ve que ellos están con sus llamadas correspondientes. Ya le aviso”.

Finalmente las autoridades del aeropuerto le trasladaron la información del Gobierno de Uruguay: “El Comando de Defensa Aérea uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo”. “Confírmeme si retorna a Ezeiza o cuáles son sus intenciones”, consultaron.

Desde el avión pidieron al controlador aéreo uruguayo que den aviso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para regresar a Buenos Aires.

“Estamos en comunicación con ellos; por ahora ponga rumbo a La Plata”, contesta la autoridad quien culmina la conversación informándole las condiciones meteorológicas para emprender un viaje seguro.