Hipotecados UVA reclamaron en los bancos y pidieron una solución definitiva a ese sistema de créditos

En vehículos y en las puertas del Banco Hipotecario reclamaron para que pongan fin al sistema UVA que actualiza las cuotas por inflación. «Son impagable a pesar de que están congeladas se generan intereses que se acumulan en la cuota final. No podemos más», expresó uno de los hipotecados.

El macrocentro de Salta y alrededores se vio convulsionado hoy por numerosas protestas que se realizaron desde distinto sectores. Al reclamo de los taxistas y de vecinos del Templete a San Cayetano se sumó el de los tomadores de créditos hipotecarios UVA. Este colectivo que desde hace ya algunos años vienen reclamando por una solución a lo que consideran una real estafa por parte de los bancos solicita de manera urgente que se ponga punto final a la indexación por sistema UVA que actualiza el importe de la cuota por inflación. “El presidente Alberto Fernández durante su campaña prometió dar una solución, pero jamás llegó. Ya no podemos seguir pagando las cuotas porque a pesar de que están congeladas y de que el monto sigue siendo alto, cuando finalice este congelamiento nos lo van a cobrar igual con intereses”, expresó Sebastián, en diálogo con El Tribuno. Comencé pagando una cuota de 8 mil pesos y ahora a pesar de que esta congelada estoy paganado 20 mil todo los meses. Los bancos son un engaño nos dan la posibilidad de no pagar las cuotas pero esos meses que no pagamos se acumulan en las cuotas finales, es decir estamos en la misma. Pedimos que por favor alguien brinde una solución urgente a este problemas. Queremos salir del sistema UVA”, finalizó.

Los tomadores de créditos hipotecarios UVA -agrupados bajo la denominación de Hipotecados UVA Autoconvocados- pidieron al Gobierno nacional que implemente una reestructuración en esos préstamos, de manera de convertirlos en ‘hipotecas viables‘ que puedan ser abonadas, con cuotas accesibles.

En el comunicado afirmaron que son más de 105.000 las familias que obtuvieron los créditos hipotecarios en UVA indexados por inflación, entre los años 2016 y 2019.

Apenas empezaba la etapa de aislamiento, social, preventivo y obligatorio, un Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo congeló la cuota de los créditos UVA en el valor vigente en marzo 2020: ese DNU está vigente hasta el 30 de septiembre fecha en la que se prorrogó nuevamente, con el grave problema de que los aumentos que, por indexación, deberían haberse aplicado, se cobrarán cuando llegue el descongelamiento con una suba de al menos 6 mil pesos en algunos casos.