Historia pura: Los Pumas derrotaron por primera vez a los All Blacks

En un partido heróico, los Pumas ganaron 25 a 15 en Australia, en el debut del Tres Naciones. “Recordaremos esto por mucho tiempo», dijo el entrenador

Los Pumas hicieron historia y vencieron por primera vez al equipo neocelandés 25 a 15 en el inicio del Tres Naciones.

Luego de 30 contiendas, con un empate y 28 partidos perdidos, el seleccionado argentino de rugby venció de una manera inolvidable al mejor equipo del mundo.

Este cotejo se jugó en el Bankwest Stadium de Sidney y todos los puntos de Argentina fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión. Para los All Blacks, tricampeones del mundo, sumó un try, una conversión y un penal de Richie Mo’unga y un try de Sam Cane.

Fue una madrugada que los amantes del rugby y del deporte argentino nunca olvidarán. Los Pumas volvieron a jugar un torneo internacional después de más de un año y se llevaron un triunfo que será recordado por siempre: por el renovado Tres Naciones, Argentina superó a los All Blacks en Sydney, Australia. Los dirigidos por Mario Ledesma salieron inspirados a la cancha y se impusieron por 25-15 ante los poderosos neozelandeses. Así,se dieron el gusto de convertir en realidad la victoria que todo el rugby argentino venía soñando desde hace años.

El apertura argentino, Nicolás Sánchez, fue la máxima figura, al anotar todos los tantos de la Argentina mediante un try, una conversión y seis penales.

Hasta este partido el historial favorecía casi en su totalidad a los All Blacks, que habían ganado 28 de 29 encuentros entre sí. El único asterisco positivo para Argentina había sucedido hace más de 35 años: el 5 de noviembre de 1985 en el estadio de Ferro, Los Pumas igualaron en 21 con los neozelandeses, gracias a una actuación histórica de Hugo Porta, que marcó todos los puntos albicelestes.

El triunfo fue celebrado por la hinchada argentina presente en Sydney (AP Photo/Rick Rycroft)

Tras el encuentro, el capitán del equipo, Pablo Matera, sostuvo que el triunfo se logró gracias a “un gran esfuerzo de todos los chicos” y recordó que “fueron ocho meses de trabajo muy duro de un montón de gente que por ahí hoy no está acá”.

“Es un gran día para todo el rugby de la Argentina. Trabajamos muy duro. Estamos acostumbrados a esto. Todo es difícil en la Argentina y este es uno de los momentos más difíciles para nuestro país, así que queríamos mostrarle a la gente que si pelean por lo que quieren van a obtener aquello por lo que lucharon”, resaltó.

Además, Matera le agradeció a los ex jugadores que también vistieron la camiseta de Los Pumas antes que él, al señalar que “todo lo que hicieron fue un pasito para estar hoy acá”, por lo que consideró que “esta es una victoria de mucho más de los tipos que estuvimos acá adentro”.

“Me di cuenta (de que íbamos a ganar) antes de que empiece el partido. Me di cuenta hace una semana y media, cuando me encontré con este equipo, con estos jóvenes que saben lo que es ponerse esta camiseta”, agregó.

El capitán Matera lideró al seleccionado argentino dentro de la cancha (AP Photo/Rick Rycroft)

Por su parte, el goleador del conjunto, Nicolás Sánchez, remarcó que “con la pandemia (del coronavirus), estas últimas cuatro semanas de preparación fueron muy importantes”. “Las preparamos de una manera distinta y creo que eso sirvió mucho”, señaló.

El apertura argentino hizo gala de su eficacia ante los palos, ante la extraña indisciplina defensiva de los All Blacks, que cometieron muchas faltas. Así, a los 5 minutos, el tucumano marcó el primer penal y abrió el marcador. Poco tiempo después, Richie Mo’unga igualó, pero el resto de la primera mitad fue todo para Los Pumas. Sánchez volvió a poner a la Argentina en ventaja con un try y la respectiva conversión y, antes del descanso, estiró con otros dos penales para irse 16-3 al entretiempo.

En la segunda mitad, Los Pumas volvieron a pegar primero con otros tres puntos, cortesía del tucumano. Luego llegó el único momento de dudas del partido, cuando Nueva Zelanda logró su primer try por intermedio de Sam Cane (además, los de negro sumaron la conversión). Sin embargo, cinco minutos después el apertura argentino marcó otro penal y devolvió la tranquilidad, con un 22-10 a favor. La última patada de Sánchez y el segundo try de Nueva Zelanda decoraron el resultado, que ya estaba sentenciado por el corazón y el buen juego de los argentinos.

Nicolás Sánchez, el goleador de Los Pumas

Antes del debut en el Tres Naciones, Argentina había disputado su último partido el 9 de octubre del año pasado en el Mundial de Japón 2019 frente a los Estados Unidos, en lo que fue el cierre de la fase de grupos que el equipo no pudo superar, pero que terminó con una victoria ante los norteamericanos por 47-17.

Tras 13 meses sin partidos internacionales y con esta nueva versión del tradicional Rugby Championship, dado que Sudáfrica eligió bajarse de la competencia, el conjunto albiceleste pisó el campo de juego del Bankwest Stadium, Sydney, para enfrentarse a Nueva Zeland, con el australiano Angus Gardner como árbitro del juego.

Uno de los datos salientes del regreso de Los Pumas a la acción fue la vuelta del wing Juan Imhoff, que no vestía la casaca celeste y blanca en encuentros oficiales desde su actuación en la Copa del Mundo 2015, donde la selección terminó entre los cuatros mejores del planeta. Además, se produjo el estreno del centro Santiago Chocobares.

En el comienzo del Tres Naciones, los Hombres de Negro superaron 43-6 al local, Australia. Pero la semana pasada, los Wallabies se tomaron revancha y se quedaron con un importante triunfo por 24-22.

Los Pumas disfrutaron de un triunfo histórico ante Nueva Zelanda

Formaciones

Los Pumas: Santiago Carreras; Gonzalo Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Pablo Matera (c); Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. DT: Mario Ledesma.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Lucio Cinti y Santiago Cordero.

All Blacks: Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goddhue y Caleb Clarke; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Sam Cane (c), Ardie Savea y Shannon Frizzel; Sam Whitelock y Patrick Tuipulotu; Tyrell Lomax, Dane Coles y Lewis Moody. DT: Ian Foster.

Suplentes: Codie Taylor, Alex Hodgman, Nepo Laulala, Tupou Vaa’i, Hoskins Sotutu, Brad Webber, Rieko Ioane y Damian McKenzie.