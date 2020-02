Historia viral: una madre arma un escándalo para impedir que su hijo se case

El inédito suceso en Perú cobró relevancia en las redes sociales y generó numerosas interacciones de los usuarios

Una madre enfurecida ingresó en la boda de su hijo e impidió que se casara con la novia, en la ciudad de Chorrillos, en Perú. Tal como se puede observar en la secuencia, la mujer les dice a los guardias de seguridad que llegaron al lugar tras el escándalo, que la pareja era “muy joven para casarse”.

“¿Mayor de edad? Recién has cumplido 18 años, no sabes la enfermedad que tengo y lo que me estás causando”, le refutó la mujer a su hijo, que se lo ve con un traje negro.

Y agregó: “¡18 años tiene! Márcale a su mamá, dile que la tengo acá”. La mujer contó a las autoridades que los jóvenes se habían fugado de sus casas para casarse a escondidas de sus propios padres.

“¿Qué mayor de edad, señor? Recién ha cumplido 18 años, mi hijo también. Se están casando porque ellos dos se han escapado, sin autorización de nosotros, sin permiso.¡No son nada, ni una carrera tienes! ¿Qué le vas a dar en la vida a ella? ¡Tú también! Has dejado tus estudios por casarte”, expresó la mujer.

El inédito suceso cobró relevancia en las redes sociales y generó numerosas interacciones de los usuarios.