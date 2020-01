Histórico | Después de 50 años, el Reino Unido abandona la Unión Europea: claves para entender este fenómeno

Por mayoría simple, el Parlamento europeo ratificó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El 31 de enero, los británicos consumarán el abandono, aunque la isla todavía seguirá vinculada a la comunidad para establecer los acuerdos comerciales y de otro tipo que regirán la relación entre los dos entes en el futuroEl Parlamento europeo ratificó esta tarde el acuerdo del Brexit, que se consumará finalmente el, día en que los británicos dejará formalmente de pertenecer a la Unión Europea.

Se trata de una convivencia de 47 años que, a casi cinco años del referéndum que con el 51,9% de la aprobación del pueblo ya le otorgaba su salida, hoy finalmente llega a su fin.

La sesión -de corta duración- fue realizada especialmente para tratar este tema, y con el objetivo de firmar un mero trámite luego que la semana pasada la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales diera el visto bueno por un amplio margen: 23 votos a favor y tres en contra.

Tras esta sesión, el presidente del Parlamento comunitario, David Sassoli, tutelará una ceremonia con los 73 eurodiputados británicos que abandonarán sus escaños, y el viernes se procederá a retirar la bandera británica de todos los edificios de las instituciones comunitarias.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is