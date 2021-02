Horacio Pagani: “No debe existir un ser humano normal que no haya probado un porrito”

El periodista deportivo admitió que le ofrecieron drogas y que probó marihuana. Además, recordó algunas anécdotas con Maradona, Bilardo y Bielsa

“Me ofrecieron drogas. No probé drogas fuertes, un fasito de marihuana sí, para probarla. El otro tipo de drogas me la ofrecieron, pero no acepté. No debe existir un ser humano normal que no haya probado alguna vez un porrito”, aseguró el periodista.

Sobre su relación con Carlos Bilardo, Pagani contó una anécdota con quien fuera técnico de la Selección en 1983: “Cuando asumió Bilardo, después de (César Luis) Menotti, yo lo invité a él y a todo su equipo a una comida. Me dijo ‘ustedes son amigos de Menotti’. Le dije, ‘sí, somos amigos de Menotti, pero ahora el técnico sos vos’. Para joder, le digo ‘decime cómo formarías tu selección’. Y me dijo, ‘¿contra quién juego?’ Todo mal…”.

En ese sentido, sostuvo que, si bien ambos tenían una “buena relación”, con el tiempo “se fue rompiendo porque a él siempre le quedó la idea de que nosotros estábamos comprometidos con Menotti porque lo habíamos defendido antes”. A su vez, agregó que, según él, que “en el título de Argentina en el Mundial de 1986, Maradona tiene un 75% y Bilardo un 25″.

De esa manera, Pagani quedó del lado de Menotti, pero a Bielsa tampoco lo quiere, aunque esto es más que nada culpa de los bielsistas fanáticos que del propio entrenador del Leeds: “Es muy buen entrenador, absolutamente inflado por la prensa. Inflado hasta el extremo. No lo llevó a Riquelme al Mundial 2002, y si vos no llevás al mejor jugador que tenés en Argentina y el tipo más inteligente algún problema tenés“.

Asimismo, se refirió a Diego Armando Maradona, y resaltó que “sin ningún tipo de dudas” fue el mejor jugador que vio en su vida: “Yo tengo el mérito de haberle hecho la primera nota, Un sueño de barrilete. Barrilete es palabra mía”, expresó Pagani. A su vez, dio muestras del estrecho vínculo que mantenían: “Viste que dice Coppola que no le gustaba que le tocaran el hombro y yo se lo agarro en una foto”.

En cuanto a su viaje a Las Vegas donde estuvo con Maradona relató: “En 1981, cuando peleó Tommy Hearns y Leonard, se vinieron Maradona, que jugaba en Boca, con su padre, su representante Cysterpiller y un amigo. Llegaron casi sobre la hora de la pelea y compraron reventa, así que estuvimos juntos. Maradona era la primera vez que iba a Las Vegas. Me preguntaba todo cuando salíamos. En aquel momento era la Ciudad del Pecado”.