Hot Sale: qué ofertas, descuentos y cuotas ofrecerán las marcas

En esta oportunidad participarán casi 1.000 marcas. Como viene ocurriendo en los últimos años, se espera que muchos usuarios hagan compras cotidianas para stockearse de productos y tratar de darle pelea a la inflación, o adquirir bienes que vienen postergando a la espera de ofertas o financiación.

El Hot Sale, el evento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico regresa los días 13, 14 y 15 de mayo, con promociones y descuentos para los consumidores. Para este año donde los salarios alcanzan para menos y las ventas son bajas en casi todos los sectores, se espera que la oferta de rebajas sea más agresiva que en otras ediciones.

En esta oportunidad participarán casi 1.000 marcas, las cuales pueden consultarse en la web oficial del evento www.hotsale.com.ar. Desde allí se podrá acceder a sus sitios propios para comprar y por otro lado enterarse de las megaofertas y megaofertas bomba que se lanzarán a lo largo de los tres días.

“Este año tenemos la lectura de que va a ser un evento de oferta. Las empresas están buscando la venta que no están obteniendo en estos meses por lo que creemos que van a salir con mucha oferta, producto y financiación», consideró Gustavo Sambucetti, presidente de la CACE. “Las empresas van a salir a buscar a los consumidores en todos los rubros. Hay algunos más retrasados con las ventas, como lo electro y tecno, creemos que ahí va a haber muy buena propuesta, sobre todo de la mano de las cuotas», agregó.

¿Qué encontrarán los usuarios en el sitio oficial de Hot Sale 2024?

El crecimiento del eCommerce ha ido de la mano con la evolución del sitio web de Hot Sale. Inicialmente una plataforma simple que mostraba los logos de las marcas participantes, hoy en día el sitio web se actualiza constantemente para mejorar la experiencia del usuario. Para garantizar una experiencia segura de compra online y evitar estafas, es crucial acceder a las tiendas de las empresas adheridas al evento a través del sitio web oficial de Hot Sale.

En esta edición, los consumidores encontrarán:

Sección Descolocados: En este apartado, los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto. Figura como una sección aparte en la que se podrá ver el listado de productos.

Historias: Como la mayoría de las redes sociales, la web contará con un carrusel en el que las marcas participantes compartirán sus productos y ofertas de último momento todos los días. Además, habrá una historia exclusiva de Hot Sale donde se podrán encontrar todas las comunicaciones oficiales, para no perderse ninguna oportunidad.

MegaOfertas: más de 15.000 productos en esta sección tendrán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías.

más de 15.000 productos en esta sección tendrán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías. Categorías: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicio.

MegaOfertas top estrella: así como en la edición anterior, nuevamente los usuarios podrán ver los productos participantes con ofertas destacadas y no sólo los logos de sus marcas. De esta forma, podrán comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas.

MegaOfertas Bomba: durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías de 12 a 13 hrs y en la Noche Bomba de 20 a 22 horas.

Contenidos destacados: en esta sección, el usuario encontrará variedad de contenido visual con texto explicativo sobre ofertas destacadas. Todo a simple vista y en un solo lugar.

Más clickeados: un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

Filtros: funcionales y fáciles de usar, para que el usuario pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (2×1, 3×2, etc), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

Novedades 2024: habrá una landing de beneficios financieros en donde se mostrará, según el medio de pago que se seleccione, qué marcas ofrecen cuotas sin interés o reintegro.

Los bancos, billeteras virtuales y entidades financieras tendrán promociones y financiación propia, además de que algunas como Tienda BNA y Tienda Click presentarán ofertas en sus propias web. Estas, por ejemplo, anticiparon que tendrán hasta 24 y 12 cuotas sin interés, respectivamente.

Otras marcas participantes:

Dia se suma al Hot Sale con promociones en Diaonline.com.ar y en la App Dia, ofreciendo descuentos de hasta 50% en productos seleccionados y cuotas sin interés. Como particularidad, los descuentos de la cadena seguirán hasta el 20 de mayo. Además, entre las compras realizadas durante el evento se sortearán 5 órdenes de compra de $100.000 cada una.

TaDa, la app de envío de bebidas de Cervecería y Maltería Quilmes, tendrá descuentos de hasta el 60% en el Hot Sale entre el 13 y el 19 de mayo. Además, contará con otras ofertas “bomba” por tiempo limitado.

Carrefour anuncia la llegada del “Festival de Ofertas 2.0”, un evento de promociones y descuentos que estará disponible exclusivamente en su web del lunes 13 al domingo 19 de mayo. Esto se suma a la propuesta de precios convenientes y accesibles que está vigente todo el año y se visualiza, por ejemplo, en acciones como el Ahorro GIGANTE que se lanzó el 8 de mayo y continuará vigente hasta el 15, con promociones en indumentaria y calzado y descuentos en artículos seleccionados de alimentos, bebidas y limpieza, entre otras categorías.

En primer lugar, para este evento la sección de electro y tecnología tendrá alternativas de financiación con cuotas sin interés, otras opciones atractivas a tasas bonificadas, y opciones de productos para el hogar a precios accesibles.

Además, habrá grandes descuentos y promociones en otras categorías como alimentos con hasta el 50%. Estas rebajas se suman al programa Precios Corajudos, lanzado semanas atrás y que congela el precio de más de 1500 productos de marca propia por los próximos tres meses.

Al ser un evento exclusivo online, los y las clientes podrán elegir entre envío a sus hogares o la opción de retiro gratis en todas las tiendas Carrefour Hiper, Market y Maxi y en más de 200 Carrefour Express.

Los supermercados Jumbo, Disco y Vea contarán con ofertas online de hasta un 40% off y hasta 12 cuotas sin interés en electrodomésticos seleccionados. Además, en categorías como en ropa de cama, cocina, decoración y organización del hogar, habrá hasta 50% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. También se destacan las ofertas de 2×1 en productos seleccionados de bebidas, almacén, frescos, perfumería y limpieza, además de exclusivas promociones de «solo por hoy», durante los días del evento.

Por su parte, Easy ofrecerá descuentos de hasta 40% off en toda la web y 6 cuotas sin interés con tarjetas VISA y MASTERCARD, con la posibilidad de envíos a domicilio y retiro en la tienda que elijas, mientras que Blaisten brindará hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés con Banco Nación.

En el caso de contar con Tarjeta Cencosud, los clientes podrán disfrutar de descuentos adicionales de hasta 50% en productos y categorías seleccionadas.

NESCAFÉ Dolce Gusto ofrecerá descuentos tanto en máquinas como en cápsulas. En el caso de máquinas el descuento será del 35%, con una oferta especial del 40% el lunes 13 de mayo, entre las 10 y las 13 hs. Además, ofrecerán 6 cuotas sin interés en máquinas. En el caso de las cápsulas tendrán un descuento del 40% durante esos días.

Start_, retailer de tecnología y electro, contará con descuentos de hasta 40% off y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados tales como consolas y joysticks; notebooks, celulares, tablets, TV y componentes de PC, entre otros.

Calm llega a la semana de descuentos con 20% OFF en todo, desde ropa de cama hasta colchones y bases de camas. Y para que su propuesta sea más atractiva el descuento se extiende del 13 al 19 de mayo. Este descuento especial se suma a la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés (en la mayoría de los productos) y 30 noches de prueba para que se pueda probar antes de tomar una decisión tan importante.

Moulinex y Tefal se suman con descuentos de hasta un 60%, 6 cuotas sin interés, y envío gratis en compras mayores a $89.990. Moulinex suma a este evento organizado por CACE, los revolucionarios robots de cocina, que tendrán hasta un 45% de descuento, y otros productos estrella como la máquina de pan Pain Doré (50% off y 3 cuotas), y la freidora de aire Easy Fry Deluxe (20% off y 6 cuotas sin interés). También pueden aprovecharse las cafeteras Dolce Gusto con un 35% off. Tefal, por su parte, participa con ollas y sartenes rebajadas hasta en un 50%, además de que el producto más vendido en el hot sale 2023, la batería Opti Space, vuelve con 30% de descuento y la posibilidad de adquirirla en 6 cuotas.

La tienda online de Moulinex y Tefal también contará con descuentos en licuadoras, batidoras, picadoras, tostadoras, pavas eléctricas, entre otros.

Durante Hot Sale, los usuarios de Mercado Libre podrán acceder a una experiencia de compra que incluye descuentos de hasta el 40 %, 12 cuotas sin interés, cupones a partir de $5.000 en productos seleccionados y envíos rápidos en todo el país. Habrá más de 1.000 tiendas oficiales adheridas y grandes marcas de las principales categorías, entre ellas, Samsung, Adidas, Nespresso, Maybelline, Simmons, Asus, 47 Street y más.

Natura se suma al Hot Sale con descuentos de hasta el 60% OFF en sus principales categorías. Además, ofrecerá promociones exclusivas para quienes descarguen y compren a través de la App y extenderá los beneficios y descuentos durante toda la semana impulsando la Hot Week.

Avon se suma con promos 2×1, cupones y descuentos hasta el 40% off. Algunas de las ofertas destacadas incluyen sets de maquillaje, perfumes, productos para el cuidado diario y de la piel con hasta 40% de descuento y distintos 2×1 en esas categorías. Además, quienes compren recibirán muestras de regalo y podrán disfrutar de descuentos adicionales. Para compras superiores a $35.000, se aplicará un descuento del 20%, y para compras superiores a $45.000, un 30% utilizando los cupones HS20 y HS25 respectivamente. Adicionalmente, descargando la aplicación Avon, disponible para Android y iOS, podrán acceder a promociones exclusivas.

Lidherma participará con un 40% de descuento en más de 100 productos. Estarán disponibles en todos los locales Lidherma Skin House y en puntos de venta exclusivos para profesionales. La promo estará disponible en puntos de venta exclusivos para profesionales y en los 70 locales Lidherma Skin House del país.

Para turismo, en Despegar habrá promociones a los mejores destinos de Argentina con descuentos de hasta $150.000 en paquetes nacionales y cuotas sin interés. Para quienes paguen en dólares tendrán la posibilidad de ahorrar 30% porque no se aplica el impuesto PAIS ni otras percepciones.

Este año Volalá volverá a participar del Hot Sale, con ofertas tanto en viajes nacionales como internacionales. Para viajes nacionales ofrecen hasta 6 cuotas sin interés, y en viajes internacionales hasta 50% off en productos seleccionados. Oportunidades de Volalá: ofertas exclusivas, hasta 15% off en vuelos internacionales y en vuelos nacionales hasta 6 cuotas sin interés. Multidestinos: 2 destinos en un mismo viaje con hasta 15% off. Asistencia al viajero con cobertura covid 19 con descuentos de hasta 50%. Descuentos pagando en USD de hasta 30% por transferencia o depósito los Vuelos y Hoteles internacionales. Hoteles con la mejor ubicación con hasta 45% de descuento. (aplica a hoteles seleccionados) y Alquiler de autos con hasta 15% off contactando a sus asesores de venta.