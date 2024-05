House of the Dragon: detalles reveladores de la temporada dos

El showrunner Ryan Condal dio detalles sobre las batallas de la segunda temporada.

Cada vez falta menos para el estreno de la segunda temporada.

A menos de un mes del estreno de la temporada 2 de House of the Dragon existe el deseo por parte de la audiencia de ver qué nos deparará la historia cuando regresemos a Westeros.

La última vez que vimos este drama familiar la Reina Rhaenyra (Emma D’Arcy) había recibido la triste noticia de la muerte de su hijo, el Príncipe Lucerys Velaryon (Elliot Grihault). Luke había encontrado su fin en el aire a manos de su tío, el príncipe Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), y su dragón, Vhagar. A pesar de intentar frenar el estallido de la guerra civil tras la muerte de su padre, la joven Reina ahora ciertamente está en pie de guerra, y el showrunner Ryan Condal revela que la próxima temporada contará con dos de las batallas más grandes que jamás haya librado la serie.

Las batallas más grandes de House of the Dragon

House of the Dragon es una precuela de la exitosa serie de HBO, Game of Thrones. En la cima de su influencia, la serie dio vida a secuencias de lucha épicas de la serie de libros como la Batalla de los Bastardos y la Batalla de Invernalia en la Larga Noche contra el Rey Nocturno.

Ahora Condal revela en una conversación con Den of Geek que la próxima temporada contará con dos de las secuencias de batalla más grandes que han podido armar hasta ahora. » Podemos incluir dos películas de Los Vengadores dentro de nuestro calendario de rodaje «, afirma Condal. «Las batallas son episodios en sí mismos», reveló el showrunner. “Tenemos dos de las secuencias más grandes que jamás hayamos filmado en House of the Dragon. Ambos superan todo lo que hicimos en la primera temporada. Son episodios dentro de episodios”.

En el relato histórico de George R.R. Martin sobre esta guerra civil Targaryen, el autor denominó el choque entre ambas facciones de la familia de los jinetes de dragones como la «Danza de los Dragones», dada la gran cantidad de dragones que vuelan a través de los campos de batalla. Game of Thrones, a pesar de todos los elogios que recibió, solo tuvo que enfrentarse a tres dragones: Drogon, Viserion y Rhaegal. La primera temporada de la precuela ya contó con la llegada de nueve dragones, incluido el más grande del mundo. La temporada 2 verá cinco adicionales, incluida la llegada de Vermithor, la Furia de Bronce.

Cuándo se estrena la temporada 2 de House of the Dragon

La temporada 2 de House of the Dragon se estrena el 16 de junio. Puede ver la primera temporada en Max antes del estreno de la temporada 2