Hubo acuerdo entre la UTA y las empresas y no habrá paro de colectivos esta semana

Desde el sindicato informaron que se llegó a un principio de acuerdo: habrá dos pagos de $250.000 en mayo y junio, aunque serán no remunerativos

Luego de una extensa reunión, que duró más de cuatro horas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales llegaron a un principio de acuerdo y se desactivó, al menos por el momento, la posibilidad de un paro de colectivos.

Según informaron desde el gremio, se acordó con las empresas el pago de dos sumas no remunerativas a cobrar en mayo y junio. Aunque advirtieron que las negociaciones continuarán en las próximas semanas.

Acuerdo entre la UTA y empresas: no habrá paro de colectivos

Según informaron desde la UTA, se llegó a un principio de acuerdo por el cual las empresas se comprometieron a pagar $250.000 el 15 de mayo y $250.000 el 14 de junio. Son sumas no remunerativas, que no se suman al básico.

De esta manera, este monto se sumará a los $737.000 de básico. El objetivo del sindicato es que esos $250.000 se incorporen en caracter remunerativo.

«Hemos llegado a un acuerdo con las cámaras empresarias. Sabemos que no podemos resignar nuestro salario, por eso continuamos con la discusión y necesitaremos el apoyo de todos ustedes», señalaron desde UTA en un mensaje dirigido a los trabajadores.

Antes de la reunión, desde las empresas habían señalado que no podían pagar el monto que reclamaban los trabajadores. Adujeron que si validan esa suba y no hay aumento de subsidios o una suba del precio del boleto, es imposible cumplir por lo que se empezarán a ajustar con despidos de personal y reducción en la cantidad de servicios.

Las cámaras empresarias y la UTA se reúnen para evitar un nuevo paro de colectivos

«El reclamo salarial de la UTA significa para los operadores un costo adicional de $12.500 millones, el cual es imposible de absorber con el nivel de ingresos percibidos por vía de tarifas y subsidios», indicaron en un informe sectorial en el cual ven posibles 4 opciones para la resolución del conflicto: que el Gobierno autorice una suba de tarifas; que aumente los subsidios; que la UTA modere sus pretensiones salariales; o una mezcla entre los tres escenarios previos.

Al respecto, el vicepresidente de AAETA, Luciano Fusaro, señaló que las empresas que operan las líneas de transporte en CABA y el Conurbano bonaerense reclaman una tarifa de $1200 para poder cubrir los aumentos salariales. Hoy, el boleto mínimo es de $270, mientras que en algunos puntos del país superan los $900.

Anes de entrar a la reunión en Trabajo, sostuvo que con una tarifa en ese valor, el servicio «puede funcionar sin subsidios». En tanto, según Fusaro el objetivo de la audiencia es evitar que se lleve adelante la medida de fuerza anunciada por la UTA para este jueves o viernes, tal como amenazó la UTA cuando levantó la última medida de fuerza.

En ese contexto, desde las empresas sostuvieron que no pueden «garantizar el servicio» y dieron a entender que es difícil que el conflicto salarial se destrabe en el corto plazo.

Buscan acercar posiciones para evitar un paro de colectivos

Las negociaciones venían trabadas porque ninguna de las tres partes da el brazo a torcer. Las empresas no cuentan con los fondos, mientras que el sindicato no quiere ceder lo que entienden como un derecho adquirido y el Estado dice: no hay plata.

Desde las cámaras indican que «la diferencia entre los costos calculados por el Estado y el costo enfrentado por los operadores no es un problema reciente, pero se ha profundizado durante los últimos años, alcanzándose una brecha superior al 40%».

¿Cómo se cubre esta diferencia? En primer lugar, disminuyendo la inversión y compra de nuevas unidades, lo que impacta en una mayor antigüedad del sistema y, luego, disminuyendo la frecuencia del servicio, que se traduce en más demoras y espera por parte de los usuarios.

El conflicto así amenaza con escalar. Este miércoles a las 13 tendrá lugar la próxima reunión paritaria entre las cámaras que operan las líneas de colectivo del AMBA y el sindicato que conduce Roberto Fernández. Si no existe una salida a la puja salarial, podrían volver las medidas de fuerza el viernes 25 de abril.