Identifican a un enfermero como autor del robo del anillo de Menem

Fuentes judiciales indicaron que el hombre permanecía prófugo y era buscado por la Policía en el marco de las tareas investigativas ordenadas por el fiscal Carlos Velarde, a cargo de la causa.

Los investigadores del robo del anillo que pertenecía al fallecido ex presidente Carlos Menem identificaron como autor del hurto a un enfermero que trabajaba para una empresa tercerizada de la compañía de medicina prepaga Swiss Medical que tenía el histórico dirigente peronista.

El robo del anillo fue denunciado el 14 de diciembre pasado, mientras el senador nacional se encontraba internado en el sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, por Zulemita Menem, hija del ex mandatario.

Durante su última internación Menem tuvo un enfermero personal que se tomó vacaciones entre el 5 y el 15 de diciembre, por lo que la prepaga envió a tres reemplazantes de la empresa tercerizada, dos mujeres y un hombre, que es el señalado por los investigadores y buscado por la Justicia.

El 13 de diciembre Zulemita le solicitó a la custodia de su padre que fueran a su departamento a buscar objetos personales, entre ellos un estuche de anteojos en el que el ex presidente guardaba el anillo que solía lucir en el anular de su mano izquierda, pero que ya no estaba allí.

La ausencia del anillo de oro con piedra de ónix que Menem solía usar en su mano izquierda fue advertida por su hija y su enfermero personal, al regreso de sus vacaciones, por lo que radicaron la denuncia por robo.

El anillo, según infirmó oportunamente la familia de Menem, no tiene gran valor económico pero sí sentimental, debido a que es una réplica del que le había regalado su padre y que el ex presidente había extraviado.