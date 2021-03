Impuesto a las Ganancias: Juntos por el Cambio quiere subir el piso a $513.000

La propuesta de la oposición eximiría del pago del impuesto a casi la totalidad de los trabajadores y los jubilados Tras conocerse días atrás el, parale presento al líder del Frente Renovador una

La misma la presentaron los jefes de los tres bloques que conforman la coalición opositora, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), durante una reunión que se realizó este miércoles, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El proyecto presentado por Massa propone que se aplique en el esquema de Ganancias una deducción especial para eximir del pago del impuesto a quienes tengan un salario bruto mensual de hasta $150.000 ($124.000 netos) mientras que la propuesta del grupo de legisladores opositores establece que el mínimo no imponible se eleve a $513.000 brutos, más de tres veces por encima del proyecto del oficialismo.

Pese a la propuesta superadora, la oposición aseguró que acompañara el proyecto de Massa aunque prevén hacerle ciertas modificaciones. No obstante, advirtieron que la iniciativa constituye solo un parche y que no instrumenta mejoras de fondo al esquema del impuesto para devolverle progresividad.

Dentro de las modificaciones a proponer, en primer lugar insistirá con incluir a los autónomos al beneficio, que pagan ganancias desde montos más bajos que los asalariados. Al respecto, Massa prometió un proyecto de ley aparte para atender a este sector. Por otra parte, los opositores sugerirán que la actualización del nuevo piso sea semestral (no anual) y que la variable a aplicar no sea el Ripte sino el índice de precios al consumidor (IPC) para que los montos no queden licuados por el alza inflacionaria.

En cuanto a las deducciones por créditos hipotecarios, recomendaron elevarlas de los $20.000 actuales a $200.000 y fijar un mecanismo de actualización semestral también por IPC, y para la deducción por alquiler llevarla del 40 al 60%.

En línea con la propuesta de Facundo Moyano, Juntos por el Cambio también quiere incorporar deducciones por gastos en educación.