Imputaron a Macri por supuesto espionaje ilegal

El fiscal Jorge Di Lello imputó esta mañana al expresidente Mauricio Macri tras la denuncia por supuesto espionaje ilegal que realizó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el pasado martes.

Además, el funcionario también imputó al ex jefe de Gabinete de la AFI, Darío Alberto Biorci; a Gustavo Arribas, en su calidad de ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia y a Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia.

La actual titular denunció este martes ante la Justicia Federal a la anterior gestión por presunta producción de inteligencia ilegal contra personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales, entre otros.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, , el senador radical Ángel Rozas, los ex presidentes de la UCR Ernesto Sanz y Mario Barletta, el ex presidente de la bancada del PRO en la Cámara baja Nicolás Massot y la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso integran la lista de 87 personas espiadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, dice el escrito que presentó la interventora del organismo.