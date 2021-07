Imputaron por“lesiones gravísimas”al policía que baleó aChano: podría recibir entre 3y 15años de prisión

Facundo Amendolara fue imputado tras haber disparado en el abdomen al músico, quien se encontraba sufriendo un brote psicótico El hombre cordobés que regresó de Perú incumplió el aislamiento al participar de una reunión familiar y de un almuerzo con otros parientes

El policía Facundo Nahuel Amendolara, investigado por haberle disparado en el abdomen a Santiago “Chano” Moreno Charpentier fue imputado del delito de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”, que tiene una pena entre 3 y 15 años de prisión.

“Este es un acto formal. Nos citaron para esto. Mi defendido no va a hablar”, anticipó el abogado defensor Fernando Soto -el mismo que representó a Luis Chocobar- frente a los medios que aguardaban en la puerta de la fiscalía.

Poco después, Amendolara, según el abogado, recibió la calificación de la imputación en su contra que tomó forma en las últimas horas, según confimó Soto: lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial.

“Él obró como tiene que obrar, con los elementos y la instrucción que tiene la Policía. La ley de Salud establece que, antes de intervenir la policía, deben convocar al personal de salud, que no actuó porque llamaron a la policía. ¿Cómo reducen los médicos a una persona que puede estar armada? Era la única opción. Encima no tienen sustitutivo de armas de fuego, si hubieran tenido una pistola taser, Chano no hubiera tenido ninguna herida. Pero no la tienen, no se las dan, solo tienen lo que les da el Estado nacional y provincial”, sostuvo Soto ante los medios.

El abogado explicó que “el fiscal lo está notificando formalmente de una imputación, lo que no quiere decir que le de una calificación, sino que está imputado, cosa que ya sucedía por las pericias. Nos citaron para esto”.

“Pedimos ver el expediente y participar en las pruebas, por ejemplo, en la balística”, indicó Soto.