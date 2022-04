“Incentiva el consumo”: especialistas médicos criticaron la campaña de prevención de drogas en Morón

La municipalidad repartió panfletos que advertía: “Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio”.

La municipalidad de Morón generó una gran polémica a partir de una campaña sobre el consumo de drogas. En la misma se entregaron folletos que expresaban: “Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”.

El doctor Carlos Damin, jefe de la división Toxicología del Hospital Fernández, manifestó su rechazo: “No me parece adecuado este tipo de campañas que, si bien pretenden ser de reducción de riesgos y daños, no lo son. Lo que deben es promocionar el cuidado de la salud, la promoción del hábito saludable y no el consumo de sustancias”

Carlos Damin agregó en diálogo con Infobae: “No está mal tratar de cuidar a aquel que decidió consumir una sustancia, pero en este caso pareciera que incentiva el consumo y definitivamente no es lo adecuado, ni es hacia donde debe tender la promoción (de la salud) y la prevención”.

“Si uno le dice ‘cuando empezás con una sustancia tenés que ir despacito, tanteando o probando’, no le está desaconsejando consumir sino que le está diciendo cómo hacerlo o cómo iniciarse y eso es contrario a la promoción de hábitos saludables“, concluyó el profesor titular de Toxicología en la Facultad de Medicina de la UBA.

Por otra parte, el psiquiatra Enrique De Rosa, afirmó que la campaña tiene un “mensaje muy desafortunado”. El neurólogo remarcó: “Cuando uno comunica algo hay un contexto y un receptor de ese mensaje. El mensaje, o no es eficiente desde el punto de de vista comunicacional, o es eficiente si se busca banalizar”.