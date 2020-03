India: cientos de personas toman orina de vaca para “evitar el Coronavirus”

El grupo se reunió el sábado pasado a beber el pis del animal porque muchos hindúes consideran que la vaca es sagrada y algunos beben orina de vaca porque creen que tiene propiedades medicinales

Como es sabido, en India no suele comerse carne de vaca porque se cree que es un animal sagrado. Ahora, un grupo se aprovecha de esta creencia religiosa para hacer que los fieles tomen orina de vaca con la premisa de que protege contra el coronavirus.

A pesar que científicos y expertos han afirmado una y otra vez que la orina de vaca no cura enfermedades como el cáncer y no hay evidencia de que pueda prevenir el coronavirus, eso no detuvo al grupo hindú de hacer este “ritual”.

Los organizadores de este evento son Akhil Bharat Hindu Mahasabha (Unión India Hindú) y en su sede en Nueva Delhi, contaron con la presencia de 200 personas que fueron a la “fiesta”.

“Llevamos 21 años bebiendo orina de vaca, también nos bañamos en estiércol de vaca. Nunca hemos sentido la necesidad de consumir medicina inglesa”, dijo Om Prakash, asistente a la “fiesta”, según Reuters.

Chakrapani Maharaj, el jefe de la Unión Hindú de la India, posó para fotografías mientras colocaba una cuchara llena de orina de vaca cerca de la caricatura del coronavirus.