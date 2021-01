Indignación en Lomas: Insaurralde y una ola de “despidos políticos” días antes de las Fiestas

Son más de 104 personas las que se quedaron sin trabajo días antes de terminar el 2020; los despidos se dieron sin previo aviso ni justificación, y muchos entienden que se debieron a una «venganza» contra el saliente jefe de Gabinete, Guillermo Viñuales, quien renunció a su cargo semanas atrás “En los últimos tres años, hasta hace siete días, fui el director musical del ‘Coro Docente’ del municipio de Lomas de Zamora. No pase unas buenas fiestas… fui DESPEDIDO el 28 de diciembre”, escribió, uno de los

La ola de despidos ya afectaron a más de 104 trabajadores municipales y coincidieron con la renuncia del histórico jefe de Gabinete de Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales, quien se alejó del espacio de Insaurralde tras una década de ejercer el cargo.

A nivel local, los despidos fueron leídos como una “venganza”: “Es claramente una venganza contra la renuncia de Viñuales. Las personas despedidas son todos empleados sin ningún cargo político ni militancia, pero la gente del intendente creía que eran cercanas a Viñuales y por eso los despidieron sin razón y a tres días de Fin de Año”, explicó a NEXOFIN un empleado de Lomas que vivió de cerca la salida de sus compañeros y se sumó a la campaña en redes sociales para visibilizar el tema.

Según un relevamiento realizado por este medio, la mayoría de los despidos se dio días antes de fin de año, sin ningún tipo de justificación ni aviso previo, y afectó en algunos casos a personal que se desempeñaba desde hacía una década en sus cargos en la subsecretaría de Educación del municipio.

Javier Murabito, otro de los afectados, escribió: “Después de casi 10 años trabajando para la educación de Lomas de Zamora, el día 28 de diciembre, fui DESPEDIDO sin justificación de la Subsecretaria de Educación del Municipio de Lomas de Zamora”, reza uno de los tantos descargos que en las últimas horas inundaron las redes sociales y que tienen como principales afectados a empleados públicos del municipio conducido por Martín Insaurralde.

En las redes sociales se observaron cientos de mensajes de apoyo e indignación por los injustificados despidos.

Uno de los de 104 despedidos aceptó dialogar en off con NEXOFIN y comentó: “No les gustó que Viñuales se haya abierto del gobierno y apelaron a lo más bajo que es dejar sin trabajo a tanta gente. Yo soy peronista de toda la vida y sufrir esto por un gobierno que se dice peronista me duele dos veces más. Creí que esto con la salida de (el ex presidente Mauricio) Macri iba a quedar atrás”.