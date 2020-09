Inesperado: Jennifer Aniston confesó que casi abandona su carrera en Hollywood

En diálogo con el programa Confrontados, la ex vedette aseguró que el ex representante vendió una casa que ella tenía en Punta del Este y se quedó con la totalidad del dinero

Pata Villanueva se encuentra en un fuerte conflicto legal con Guillermo Coppola, a quien acusa de haberse quedado con el dinero de una casa de Uruguay que el ex representante vendió.

Sucede que Villanueva compartía la vivienda, ubicada en una exclusiva zona de Punta del Este, con su ex marido, Alberto El Conejo Tarantini. Ambos debieron adquirir una deuda (que rondaba los 90 mil dólares) proveniente de Coppola, a quien le ofrecieron el inmueble como garantía.

En diálogo con el programa Confrontados, la ex vedette contó su versión de los hechos. “Es un tema que lleva muchos años. Guillermo era mi amigo. Era el manager de El Conejo. Era mi hermano. Cuando tuve un problema yo lo contacté… pero ahora él no quiere hablar conmigo”, señaló.

“Quiero una reunión con él. Es una cosa de códigos. Le dije ‘Vendelo, cobrás tu parte y yo la mía’. Esto no pasó. Cuando te traiciona un amigo quedás dolido”, reflexionó Villanueva.

La casa -según Pata- se vendió en 250 mil dólares. “La plata de la diferencia nunca apareció”, sentenció.

Y recordó cómo fue el último encuentro que tuvo con Coppola. “Me dijo ‘no te puedo devolver nada porque me sacaron todo’. Fue el momento que se peleó con Diego Maradona. Ahora no pretendo que me pague todo junto, pero que me lo pague como pueda”, pidió en cámara.

Luego, tomó la palabra Diego Quiróz, abogado de Villanueva. “Esto pasó a mediados de los años 90′. Se generó por confianza que tenían. No había elementos probatorios. Por eso la acción legal está acotada”, explicó.

Y reveló un dato importante en esta historia: “Sí contacté a Coppola para acercar a las partes y llegar a una solución. Él me dijo que no tenía intenciones de hablar con Villanueva. Ante mi insistencia me derivó con su abogada, con quien tampoco llegamos a buen puerto”. Lo llamativo es que la abogada del ex representante de Maradona es precisamente la actual pareja de El Conejo Tarantini.

Sobre esto, Pata afirmó: “Al saber esto me puse a llorar, porque a El Conejo le tengo un cariño enorme. Me pareció poco ético. Por qué no me dice que me cagó en la cara. Me lastima porque somos amigos. No hubo papeles firmados, pero había códigos. Era la persona de confianza, era mi hermano”.