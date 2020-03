Ingreso Familiar de Emergencia: Más de 140.000 salteños podrían recibirlo

Es la ayuda económica que se anunció días atrás para monotributistas de las categorías A y B, y trabajadores informales cuyas familias no perciben otro ingreso. Es una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional de $10.000 pesos para cobrar por única vez en abril.

Para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, las personas que están inscriptas en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no tienen que hacer ningún trámite, mientras que los beneficiarios que no estén registrados tendrán que inscribirse en una aplicación que estará disponible en los próximos días en la página web del organismo previsional.

Los salteños en condiciones de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 anunciados el pasado lunes por el Gobierno nacional suman alrededor de 140.000, por lo que el impacto de la medida en la provincia será de alrededor de $1.400 millones. Así lo aseguró ayer el ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur, en declaraciones a FM Profesional.

El funcionario provincial aseguró estar en contacto permanente con las autoridades nacionales para conocer los detalles técnicos de cada una de las medidas que se van anunciando, y en ese sentido coincidió con ellos en la necesidad de no llenar las oficinas de ANSES, ya que toda la atención por este beneficio se realizará a través de la página web del organismo nacional. En ese sentido manifestó que aún se está analizando cómo podrán cobrar aquellos que no están bancarizados, ya que actualmente el Banco Central de la República no permite otro sistema de cobro.

Consultado acerca del impacto que la crisis desatada por el coronavirus está provocando a las finanzas de la provincia, Dib Ashur reconoció que hasta ayer se habían perdido ingresos por más de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, se negó a estimar cual va a ser el daño total, ya que “se habla de la posibilidad de extender la cuarentena, y eso podría significar incluso menos ingresos de lo esperado”. De todas maneras, anticipo que se solicitaron al Gobierno Nacional Anticipos del Tesoro (ATN) para poder cumplir con todas las obligaciones existentes.

Pese a ello, ratificó la vigencia de los incrementos salariales acordados con los gremios del sector público el mes pasado, y anticipó que la Administración Pública cobrará sus salarios el 2 y 3 de abril. En la primera franja estarán los sectores de Salud y Seguridad, y el resto de los empleados estarán incluidos en la segunda franja.

El Gobierno Nacional anunció el pago de una suma extraordinaria de dinero para el sector más vulnerable. Se trata de $10.000 que serán cobrados por “personas desocupadas que se desempeñen en la economía informal, sean monotributistas inscriptos en las categorías ´A´ y ´B´; monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares”.

La medida alcanza a todo los argentinos en esta condición y por supuesto Salta no quedó relegada. El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, informó que en la medida beneficiará a más de 140 mil salteños en total, más todos aquellos que se inscriban y que cumplan con los requisitos.

f: Informatesalta