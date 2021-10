Inseguridad en Santa Fe: Luis Novaresio se cruzó con Aníbal Fernández

El periodista de A24 criticó la demora del envío de Gendarmería a Rosario y el ministro de Seguridad le respondió en Twitter: “Dejate de joder”.

La inseguridad y el narcotráfico en Santa Fe no ceden. Durante las últimas horas, el Gobierno decidió destinar 1.575 agentes federales para la provincia. Luis Novaresio criticó al Ministerio de Seguridad, liderado por Aníbal Fernández, por esa demora y terminaron protagonizando un fuerte cruce en Twitter.

“El Ministerio de Seguridad dijo que iba a tardar 15 días en enviar a los efectivos; no los mandaron… 15 días para mandar 500 tipos, el cálculo me da 2 personas asesinadas cada tres días, o sea que entre lo que tarde el Gobierno de Aníbal Fernández matarán a 5, 6 personas más. ¿Para mandar 500 personas el Gobierno Nacional tarda 15 días?, déjense de joder”, expresó enojado el conductor oriundo de Rosario.

El funcionario salió a responderle al periodista desde su cuenta en la red social del pajarito: “Déjate de joder vos. No tenés la menor idea de la tarea y bardeas a quienes pondrán en juego el cuero por vos…”.

Ya sobre el final de su programa, Novaresio vio el tuit de Aníbal Fernández y le contestó: “Quiero mencionar a Aníbal Fernández…. en lo personal hice un editorial que ratifico en todos sus términos, formas y fondo, diciendo que el Ministerio de Seguridad flamante de Aníbal Fernández prometió mandar 525 gendarmes cada 15 días”.

Mientras usted, ministro, tuitea, en Rosario asesinan a 2 personas cada tres Dias en lo@q va del 2021. No soy el que Jode y bardea https://t.co/8LcAXBjzww — luis novaresio (@luisnovaresio) October 1, 2021

“Entiendo que la política que ejerce el ministro Aníbal Fernández suele ser en defensa personal, entiendo que el concepto de servidor público donde un funcionario sirve a los otros es difícil de tener, no pido que me proteja en lo más mínimo, quiero decir que me parece increíble que 500 personas del Gobierno Nacional para ser trasladadas en medio de la crisis feroz que hay en Rosario me parece una joda”, insistió.

Y en su cuenta de Twitter, completó: “Mientras usted, ministro, tuitea, en Rosario asesinan a dos personas cada tres días en lo que va de 2021. No soy el que jode y bardea”.