Insólito: ministro Dib Ashur de Salta le “mangueó” respiradores a Elon Musk vía Twitter

El cofundador de Tesla Motors y SpaceX anunció a través de esa red social que habían fabricado respiradores que repartirían por el mundo; rápido de reflejos, Roberto Dib Ashur pidió que los envíe a su provincia

Los respiradores artificiales son uno de los elementos más buscados por los ministros de Salud del mundo, ante el exponencial crecimiento de casos positivos de coronavirus Covid-19.

Argentina no es la excepción: en las últimas horas se conoció una normativa bajo la cual el Estado intervino la producción de la única empresa que fabrica en el país respiradores artificiales para que los mismos sean destinados donde el Gobierno lo crea necesario. Además, desde el Gobierno Nacional reconocieron la labor que está realizando la compañía por estas horas, trabajando sin descanso para lograr una mayor producción.

Actualmente, el país tiene 8500 camas con respiradores artificiales, pero gran parte de las mismas son usadas por pacientes que presentan dificultades respiratorias causadas por otras enfermedades o por recientes cirugías. El objetivo del Gobierno es aumentar en 1500 la cantidad de respiradores disponibles en las próximas semanas.

En este contexto, quien se apresuró a conseguir respiradores artificiales para su provincia fue el ministro de Salud salteño, Roberto Dib Ashur, quien le escribió vía Twitter al cofundador de Tesla Motors, Elon Musk, para pedirle que envíe al norte argentino parte de la producción que la compañía pretendía donar.

Todo comenzó con un tuit de Musk anunciando: “Tenemos respiradores adicionales que fueron aprobados por la FDA (N del R: la FDA es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos y medicamentos). Los enviaremos a hospitales alrededor del mundo en las regiones de entrega de Tesla. El aparato y los costos de envíos serán gratis. El único requerimiento es que los ventiladores sean necesitados de forma inmediata para pacientes, que no sean guardados en un almacén”, escribió Musk.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

Rápidamente, las críticas a su pedido vía Twitter comenzaron a aparecer por parte de los salteños: “¿No era que “te salva el Estado y no el mercado”?”, le preguntó un usuario, recordando una frase usada por el ministro horas antes.

Otro usuario le advirtió en inglés a Musk: “Estimado señor Musk. Como puede ver, nuestro gobierno es una broma. Por favor, envíe los respiradores porque nuestros gobernantes son novatos y probablemente moriremos en cantidad por eso. Entendemos que esto está fuera de la región de ventas de Tesla, pero con gusto lo apreciaremos de cualquier manera”.